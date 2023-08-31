Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Похитила почти четверть миллиона гривен: в Киеве задержали злоумышленницу arrow

Похитила почти четверть миллиона гривен: в Киеве задержали злоумышленницу

31 августа 2023 14:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Похитила почти четверть миллиона гривен: в Киеве задержали злоумышленницу
Задержана фигурантка дела. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице злоумышленница похитила сумку с деньгами у женщины, желавшей приобрести валюту. Речь идет о сумме почти четверть миллиона гривен. Полицейские оперативно задержали женщину.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Детали воровства

На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее украли сумочку с деньгами.

Как выяснило следствие, накануне фигурантка познакомилась с потерпевшей и договорилась об обмене национальной валюты на иностранную.

В то время, когда женщина принесла сумму — 24 000 грн. и 6400 долларов США, фигурантка дела похитила сумку с деньгами.

Как происходили поиски злоумышленницы

Правоохранители просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и совместно с аналитиками сектора криминального анализа установили вероятную злоумышленницу.

Ею оказалась уроженка Киевской области 1974 года рождения.

"Женщину задержали возле ломбарда, в котором она выкупила сережки, которые до этого сдала. Правоохранители изъяли вещественные доказательства и после расследования вернут потерпевшей", — говорят в полиции.

Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

 

В Киеве задержана злоумышленница, похитившая почти четверть миллиона гривен. Фото: полиция Киева

 

В Киеве задержана злоумышленница, похитившая почти четверть миллиона гривен. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице 38-летний киевлянин решил вступиться за женщину, к которой приставал нетрезвый обидчик. Когда мужчина пришел на разговор со злоумышленником, тот ударил его ножом. Фигурант задержан.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз