Похитила почти четверть миллиона гривен: в Киеве задержали злоумышленницу
В столице злоумышленница похитила сумку с деньгами у женщины, желавшей приобрести валюту. Речь идет о сумме почти четверть миллиона гривен. Полицейские оперативно задержали женщину.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали воровства
На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее украли сумочку с деньгами.
Как выяснило следствие, накануне фигурантка познакомилась с потерпевшей и договорилась об обмене национальной валюты на иностранную.
В то время, когда женщина принесла сумму — 24 000 грн. и 6400 долларов США, фигурантка дела похитила сумку с деньгами.
Как происходили поиски злоумышленницы
Правоохранители просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и совместно с аналитиками сектора криминального анализа установили вероятную злоумышленницу.
Ею оказалась уроженка Киевской области 1974 года рождения.
"Женщину задержали возле ломбарда, в котором она выкупила сережки, которые до этого сдала. Правоохранители изъяли вещественные доказательства и после расследования вернут потерпевшей", — говорят в полиции.
Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в столице 38-летний киевлянин решил вступиться за женщину, к которой приставал нетрезвый обидчик. Когда мужчина пришел на разговор со злоумышленником, тот ударил его ножом. Фигурант задержан.