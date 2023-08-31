Похитила почти четверть миллиона гривен: в Киеве задержали злоумышленницу

Задержана фигурантка дела. Фото: полиция Киева

В столице злоумышленница похитила сумку с деньгами у женщины, желавшей приобрести валюту. Речь идет о сумме почти четверть миллиона гривен. Полицейские оперативно задержали женщину.

Об этом сообщает полиция Киева.

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На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее украли сумочку с деньгами.

Как выяснило следствие, накануне фигурантка познакомилась с потерпевшей и договорилась об обмене национальной валюты на иностранную.

В то время, когда женщина принесла сумму — 24 000 грн. и 6400 долларов США, фигурантка дела похитила сумку с деньгами.

Как происходили поиски злоумышленницы

Правоохранители просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и совместно с аналитиками сектора криминального анализа установили вероятную злоумышленницу.

Ею оказалась уроженка Киевской области 1974 года рождения.

"Женщину задержали возле ломбарда, в котором она выкупила сережки, которые до этого сдала. Правоохранители изъяли вещественные доказательства и после расследования вернут потерпевшей", — говорят в полиции.

Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве задержана злоумышленница, похитившая почти четверть миллиона гривен. Фото: полиция Киева

В Киеве задержана злоумышленница, похитившая почти четверть миллиона гривен. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице 38-летний киевлянин решил вступиться за женщину, к которой приставал нетрезвый обидчик. Когда мужчина пришел на разговор со злоумышленником, тот ударил его ножом. Фигурант задержан.