У Києві затримали чоловіка, який вдарив сусіда ножем

Чоловік з ножем у руці. Ілюстративне зображення: google.com

У столиці 38-річний киянин вирішив заступитися за жінку, до якої чіплявся нетверезий кривдник. Коли чоловік прийшов на розмову із зловмисником, той ударив його ножем. Фігуранта затримано.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі жахливого інциденту

На "гарячу" лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир Соломʼянского району столиці чоловіка вдарили ножем та у тяжкому стані його госпіталізували до медзакладу.

На місце негайно виїхали оперативники

За даними слідства, 38-річного киянина вдарив ножем його 53-річний сусід. Напередодні потерпілий дізнався, що його нетверезий сусід чіплявся до їхньої спільної знайомої та вирішив заступитися за жінку.

"Однак, коли прийшов на розмову із кривдником, отримав від нього удар ножем по тулубу", — кажуть поліціянти.

Порушнику повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникові передбачає до восьми років ув’язнення.

У Києві затримали чоловік, який вдарив сусіда ножем. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що директор одного з департаментів Київтеплоенерго отримав підозру за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення закупівлі насосів.