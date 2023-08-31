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В Киеве задержали мужчину, ударившего соседа ножом

31 августа 2023 12:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве задержали мужчину, ударившего соседа ножом
Человек с ножом в руке. Иллюстративное изображение: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице 38-летний киевлянин решил вступиться за женщину, к которой приставал нетрезвый обидчик. Когда мужчина пришел на разговор со злоумышленником, тот ударил его ножом. Фигурант задержан.

Об этом сообщает полиция Киева .

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На "горячую" линию 102 поступило сообщение о том, что в одной из квартир Соломенского района столицы мужчину ударили ножом и в тяжелом состоянии его госпитализировали в медучреждение.

На место немедленно выехали оперативники

По данным следствия, 38-летний киевлянин ударил ножом его 53-летний сосед. Накануне потерпевший узнал, что его нетрезвый сосед приставал к их общей знакомой и решил вступиться в женщину.

"Однако когда пришел на разговор с обидчиком, получил от него удар ножом по туловищу", — говорят полицейские.

Нарушителю сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, предусматривает до восьми лет заключения.

 

В Киеве задержали мужчину, который ударил соседа ножом. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что директор одного из департаментов Киевтеплоэнерго получил подозрение по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке насосов.

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