В Киеве задержали мужчину, ударившего соседа ножом
В столице 38-летний киевлянин решил вступиться за женщину, к которой приставал нетрезвый обидчик. Когда мужчина пришел на разговор со злоумышленником, тот ударил его ножом. Фигурант задержан.
Об этом сообщает полиция Киева .
Детали ужасного инцидента
На "горячую" линию 102 поступило сообщение о том, что в одной из квартир Соломенского района столицы мужчину ударили ножом и в тяжелом состоянии его госпитализировали в медучреждение.
На место немедленно выехали оперативники
По данным следствия, 38-летний киевлянин ударил ножом его 53-летний сосед. Накануне потерпевший узнал, что его нетрезвый сосед приставал к их общей знакомой и решил вступиться в женщину.
"Однако когда пришел на разговор с обидчиком, получил от него удар ножом по туловищу", — говорят полицейские.
Нарушителю сообщено о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику.
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, предусматривает до восьми лет заключения.
Напомним, ранее мы писали, что директор одного из департаментов Киевтеплоэнерго получил подозрение по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке насосов.