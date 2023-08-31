Працівники Київтеплоенерго. Фото:

Директор одного з департаментів Київтеплоенерго отримав підозру за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення закупівлі насосів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, ще у 2020 році між Київтеплоенерго та приватним підприємством був укладений договір про купівлю насосів і компресорів.

Фігуранти справи знали, що ціни були значно завищені, однак все одно вчинили розтрату коштів комунального підприємства в особливо великих розмірах.

Покарання фігурантам справи

За висновками експертизи, сума завданих збитків становить близько 700 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо застосування відносно обох підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення від займаної посади посадовця.

Фігурантам грозить від 7 до 12 років позбавлення волі.

Посадовець Київтеплоенерго отримав підозру щодо закупки обладнання за завищеними цінами. Фото: Київська міська прокуратура

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