Работники Киевтеплоэнерго. Фото:

Директор одного из департаментов Киевтеплоэнерго получил подозрение по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке насосов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, еще в 2020 году между Киевтеплоэнерго и частным предприятием был заключен договор о покупке насосов и компрессоров.

Фигуранты дела знали, что цены были значительно завышены, однако все равно совершили растрату средств коммунального предприятия в особо крупных размерах.

Наказание фигурантам дела

По выводам экспертизы, сумма нанесенного ущерба составляет около 700 тыс. гривен.

В настоящее время решается вопрос применения относительно обоих подозреваемых меры пресечения и отстранения от занимаемой должности должностного лица.

Фигурантам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Чиновник Киевтеплоэнерго получил подозрение по закупке оборудования по завышенным ценам. Фото: Киевская городская прокуратура

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