Викрала майже чверть мільйона гривень: у Києві затримали зловмисницю
У столиці зловмисниця викрала сумку з грошима в жінки, яка хотіла придбати валюту. Йдеться про суму в розмірі майже чверть мільйона гривень. Поліціянти оперативно затримали жінку.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі крадіжки
Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у неї викрали сумочку з грошима.
Як зʼясувало слідство, напередодні фігурантка познайомилася з потерпілою та домовилася про обмін національної валюти на іноземну.
У той час, коли жінка принесла суму — 24 000 грн. та 6400 доларів США, фігурантка справи викрала сумку із грошима.
Як відбувалися пошуки зловмисниці
Правоохоронці переглянули відеозаписи з камер спостереження та спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили ймовірну зловмисницю.
Нею виявилась уродженка Київської області 1974 року народження.
"Жінку затримали біля ломбарду, в якому вона викупила сережки, які до цього здала. Правоохоронці вилучили речові докази та після розслідування повернуть потерпілій", — кажуть у поліції.
Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці 38-річний киянин вирішив заступитися за жінку, до якої чіплявся нетверезий кривдник. Коли чоловік прийшов на розмову із зловмисником, той ударив його ножем. Фігуранта затримано.