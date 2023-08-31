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Викрала майже чверть мільйона гривень: у Києві затримали зловмисницю

31 серпня 2023 14:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Викрала майже чверть мільйона гривень: у Києві затримали зловмисницю
Затримана фігурантка справи. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці зловмисниця викрала сумку з грошима в жінки, яка хотіла придбати валюту. Йдеться про суму в розмірі майже чверть мільйона гривень. Поліціянти оперативно затримали жінку. 

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі крадіжки

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у неї викрали сумочку з грошима.

Як зʼясувало слідство, напередодні фігурантка познайомилася з потерпілою та домовилася про обмін національної валюти на іноземну.

У той час, коли жінка принесла суму — 24 000 грн. та 6400 доларів США, фігурантка справи викрала сумку із грошима.

Як відбувалися пошуки зловмисниці

Правоохоронці переглянули відеозаписи з камер спостереження та спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили ймовірну зловмисницю.

Нею виявилась уродженка Київської області 1974 року народження.

"Жінку затримали біля ломбарду, в якому вона викупила сережки, які до цього здала. Правоохоронці вилучили речові докази та після розслідування повернуть потерпілій", — кажуть у поліції.

Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

 

У Києві затримали зловмисницю, яка викрала майже чверть мільйона гривень. Фото: поліція Києва

 

У Києві затримали зловмисницю, яка викрала майже чверть мільйона гривень. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці 38-річний киянин вирішив заступитися за жінку, до якої чіплявся нетверезий кривдник. Коли чоловік прийшов на розмову із зловмисником, той ударив його ножем. Фігуранта затримано.

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