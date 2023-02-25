Эбби Чой: Известную модель из Гонконга нашли расчлененной в холодильнике

Известную модель из Гонконга нашли расчлененной в холодильнике: кого подозревают в убийстве
В Гонконге жестоко убили и расчленили тело популярной модели Эбби Чой. По подозрению в убийстве задержаны бывший муж молодой модели и трое ее бывших родственников.
Об этом сообщает The Sun.
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Ужасная находка в съемном доме
Полиция в пятницу, 24 февраля, нашла ужасное открытие в доме в деревне Лунг Мэй, прибрежной деревне примерно в получасе езды от центра города.
После того, как полицейские зашли в дом, который арендовал бывший свекор модели, они обнаружили две ноги в холодильнике, а также удостоверение личности жертвы, кредитные карты и другие вещи.
Также сообщается, что в кастрюлях с супом были обнаружены человеческие ткани, а головы, туловища и рук жертвы на месте происшествия не было.
Полиция сообщила, что здание, где были найдены части тела Эбби, было арендовано ее бывшим свекром всего несколько недель назад. В квартире нашли орудия для расчленения человеческого тела, в частности, мясорубки, бензопилы, длинные плащи, перчатки, маски.
Задержание подозреваемых
После общегородского розыска полиция арестовала бывшего супруга Эбби, а также задержала его родителей и брата.
Источник издания South China Morning Post сообщил, что бывший муж модели был задержан на набережной в Тунг Чунге в субботу и мог ждать скоростного катера, чтобы сбежать.
Собеседник издания также заявил, что бывший тесть Эбби, являющийся полицейским, предположительно был заказчиком убийства, которое полиция описала как "преднамеренное" и "хорошо спланированное".
Вероятные мотивы убийства
Власти считают, что у Эбби были финансовые споры с бывшим мужем и его семьей по недвижимости стоимостью 100 миллионов гонконгских долларов (более 12 млн долларов США), которую она планировала продать.
По данным СМИ, модель, которая в этом месяце появилась на обложке модного журнала L'Officiel Monaco, в последний раз видели живой во вторник в Тай По, в нескольких минутах езды от дома, где нашли ее останки.
Правоохранители начали ее поиски в четверг.
Напомним, в городе Орландо в американском штате Флорида журналист местного телевидения получил смертельное ранение во время репортажа с места другого убийства, которое произошло несколько часов раньше. В ходе стрельбы погибла также девятилетняя девочка.