Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві arrow

Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві

25 лютого 2023 13:03
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Еббі Чой: Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику
Еббі Чой стала жертвою жорстокого вбивства
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Гонконзі жорстоко вбили та розчленувати тіло популярної моделі Еббі Чой. За підозрою у вбивстві затримані колишній чоловік молодої моделі та троє її колишніх родичів. 

Про це повідомляє The Sun

Читайте також:

Жахлива знахідка в орендованому будинку

Поліція у п'ятницю, 24 лютого, знайшла жахливе відкриття в будинку в селі Лунг Мей, прибережному селі приблизно за півгодини їзди від центру міста.

Після того, як поліцейські зайшли в будинок, який орендував колишній свекор моделі, вони виявили дві ноги в холодильнику, а також посвідчення особи жертви, кредитні картки та інші речі. 

Еббі Чой

Також повідомляється, що у каструлях із супом знайшли людські тканини, а голови, тулуба та рук жертви на місці події не було.

Поліція повідомила, що будинок, де були знайдені частини тіла Еббі, був орендований її колишнім свекром всього кілька тижнів тому. У квартирі знайшли знаряддя для розчленування людського тіла, зокрема м’ясорубки, бензопили, довгі плащі, рукавички, маски. 

Еббі Чой

Затримання підозрюваних

Після загальноміського розшуку поліція заарештувала колишнього чоловіка Еббі, а також затримали його батьків і брата. 

Джерело видання South China Morning Post повідомило, що колишній чоловік моделі був затриманий на набережній в Тунг Чунг в суботу і міг чекати швидкісного катера, щоб втекти.

Співрозмовник видання також заявив, що колишній тесть Еббі, який є поліцейським, імовірно, був замовником вбивства, яке поліція описала як "навмисне" та "добре сплановане".

Імовірні мотиви вбивства

Влада вважає, що у Еббі були фінансові суперечки з колишнім чоловіком і його родиною щодо нерухомості вартістю 100 мільйонів гонконгських доларів (понад 12 млн доларів США), яку вона планувала продати.

За даними ЗМІ, модель, яка цього місяця з'явилася на обкладинці модного журналу L'Officiel Monaco, востаннє бачили живою у вівторок у Тай По, за декілька хвилин їзди від будинку, де знайшли її останки.

Правоохоронці почали її пошуки в четвер.

Нагадаємо, у місті Орландо в американському штаті Флорида журналіст місцевого телебачення отримав смертельне поранення під час репортажу з місця іншого вбивства, яке сталося за кілька годин раніше. Під час стрілянини загинула також дев'ятирічна дівчинка.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Ексклюзив

13:25 "Навіки в строю": на Соборній площі запалили лампадки в пам’ять полеглих військових з Одеси

13:18 В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км

Новина з фото

13:17 У Києві сталася серйозна аварія на мосту Патона: рух ускладнено

12:56 Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка, виявився його охоронцем: деталі

Новина з фото

12:40 "Заробляв систематично по 300 доларів за аналіз": на Одещині на хабарі зловили посадовця Держмитслужби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

12:37 Папа Римський отримав символічний подарунок із Маріуполя

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

12:19 Влада Київщини продовжила дію комендантської години

12:10 Збільшили корабельне угруповання вдвічі: Гуменюк про активність росіян у Чорному морі

12:06 Може бути гучно: жителів Київщини попередили про вибухи

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

Новина з відео

09:57 Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:13 "Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Актуальне по темі

None 25 Лютий 13:25

"Навіки в строю": на Соборній площі запалили лампадки в пам’ять полеглих військових з Одеси

None 25 Лютий 13:18

В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км

None 25 Лютий 13:17

У Києві сталася серйозна аварія на мосту Патона: рух ускладнено

None 25 Лютий 13:16

Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка, виявився його охоронцем: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB