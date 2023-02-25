Еббі Чой: Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику

Еббі Чой стала жертвою жорстокого вбивства

У Гонконзі жорстоко вбили та розчленувати тіло популярної моделі Еббі Чой. За підозрою у вбивстві затримані колишній чоловік молодої моделі та троє її колишніх родичів.

Про це повідомляє The Sun.

Жахлива знахідка в орендованому будинку

Поліція у п'ятницю, 24 лютого, знайшла жахливе відкриття в будинку в селі Лунг Мей, прибережному селі приблизно за півгодини їзди від центру міста.

Після того, як поліцейські зайшли в будинок, який орендував колишній свекор моделі, вони виявили дві ноги в холодильнику, а також посвідчення особи жертви, кредитні картки та інші речі.

Також повідомляється, що у каструлях із супом знайшли людські тканини, а голови, тулуба та рук жертви на місці події не було.

Поліція повідомила, що будинок, де були знайдені частини тіла Еббі, був орендований її колишнім свекром всього кілька тижнів тому. У квартирі знайшли знаряддя для розчленування людського тіла, зокрема м’ясорубки, бензопили, довгі плащі, рукавички, маски.

Затримання підозрюваних

Після загальноміського розшуку поліція заарештувала колишнього чоловіка Еббі, а також затримали його батьків і брата.

Джерело видання South China Morning Post повідомило, що колишній чоловік моделі був затриманий на набережній в Тунг Чунг в суботу і міг чекати швидкісного катера, щоб втекти.

Співрозмовник видання також заявив, що колишній тесть Еббі, який є поліцейським, імовірно, був замовником вбивства, яке поліція описала як "навмисне" та "добре сплановане".

Імовірні мотиви вбивства

Влада вважає, що у Еббі були фінансові суперечки з колишнім чоловіком і його родиною щодо нерухомості вартістю 100 мільйонів гонконгських доларів (понад 12 млн доларів США), яку вона планувала продати.

За даними ЗМІ, модель, яка цього місяця з'явилася на обкладинці модного журналу L'Officiel Monaco, востаннє бачили живою у вівторок у Тай По, за декілька хвилин їзди від будинку, де знайшли її останки.

Правоохоронці почали її пошуки в четвер.

Нагадаємо, у місті Орландо в американському штаті Флорида журналіст місцевого телебачення отримав смертельне поранення під час репортажу з місця іншого вбивства, яке сталося за кілька годин раніше. Під час стрілянини загинула також дев'ятирічна дівчинка.