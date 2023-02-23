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У США застрелили журналіста, який вів репортаж із місця іншого вбивства

23 лютого 2023 14:14
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У США застрелили журналіста, який вів репортаж із місця іншого вбивства
Поліція поки не знає, чому підозрюваний стріляв у журналістів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У місті Орландо в американському штаті Флорида журналіст місцевого телебачення отримав смертельне поранення під час репортажу з місця іншого вбивства, яке сталося за кілька годин раніше. Під час стрілянини загинула також дев'ятирічна дівчинка.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію.

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Подробиці

За повідомленнями поліції, іншого репортера і матір загиблої дівчинки було поранено тією ж людиною. Він також підозрюється у ще одному вбивстві.

Двоє журналістів каналу Spectrum News 13 вели репортаж з місця вбивства молодої жінки в Пайн-Хіллз, околиці міста Орландо, яке сталося вранці 22 лютого, але підозрюваний повернувся на місце злочину і відкрив вогонь.

Поліція затримала підозрюваного, він був озброєний і чинив опір під час арешту, повідомили слідчі.

На пресконференції шериф округу Оріндж Джон Міна розповів, що журналісти вели репортаж про вбивство, яке сталося близько 11 години ранку, внаслідок якого 20-річна дівчина зазнала смертельних поранень. У цей момент підозрюваний — 19-річний Кіт Мозес — повернувся на місце події і відкрив по них вогонь.

Після цього Мозес зайшов у сусідній будинок і відкрив стрілянину по його мешканцях — матері з дочкою. Дівчинка загинула, мати перебуває у лікарні у критичному стані.

Інші репортери, які були поблизу, надали першу допомогу постраждалим.

Що відомо про підозрюваного

19-річний Кіт Мелвін Мозес підозрюється в серії збройних нападів, внаслідок яких загинули троє людей. 

Шериф Міна розповів журналістам, що затриманий Мозес неодноразово мав справу з правоохоронними органами — його звинувачували у незаконному зберіганні зброї, нанесенні побоїв за обтяжливих обставин, збройному нападі та крадіжках зі зломом.

За словами шерифа, Мозес був знайомий із застреленою вранці дівчиною, але, наскільки відомо, ніяк не був пов'язаний з іншими жертвами стрілянини.

Поліцейські поки що не знають, чому Мозес стріляв у журналістів — можливо, як вважає шериф, він прийняв їх за поліцейських.

Нагадаємо, 17 лютого в невеликому містечку Аркабутла в американському штаті Міссісіпі озброєний 51-річний чоловік вчинив стрілянину. Він убив колишню дружину та п'ятьох інших людей.

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