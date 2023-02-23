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В США застрелили журналиста, который вел репортаж из места другого убийства

23 февраля 2023 14:14
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В США застрелили журналиста, который вел репортаж из места другого убийства
Полиция пока не знает, почему подозреваемый стрелял в журналистов
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В городе Орландо в американском штате Флорида журналист местного телевидения получил смертельное ранение во время репортажа с места другого убийства, случившегося несколькими часами ранее. Во время стрельбы погибла также девятилетняя девочка.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию. 

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Подробности

По сообщениям полиции, другой репортер и мать погибшей девочки были ранены тем же человеком. Он также подозревается в еще одном убийстве.

Двое журналистов канала Spectrum News 13 вели репортаж с места убийства молодой женщины в Пайн-Хиллз, окраине города Орландо, произошедшего утром 22 февраля, когда подозреваемый вернулся на место преступления и открыл по ним огонь.

Полиция задержала подозреваемого, он был вооружен и оказал сопротивление при аресте, сообщили следователи.

На пресс-конференции шериф округа Ориндж Джон Мина рассказал, что журналисты вели репортаж об убийстве, случившемся около 11 часов утра, в результате которого 20-летняя девушка получила смертельные ранения. В этот момент подозреваемый — 19-летний Кит Мозес — вернулся на место происшествия и открыл по ним огонь.

После этого Мозес зашел в соседний дом и открыл стрельбу по его обитателям — матери с дочерью. Девочка погибла, мать находится в больнице в критическом состоянии.

Находившиеся поблизости другие репортеры оказали первую помощь пострадавшим.

Что известно о подозреваемом

19-летний Кит Мелвин Мозес подозревается в серии вооруженных нападений, в результате которых погибли три человека.

Шериф Мина рассказал журналистам, что задержанный Мозес неоднократно имел дело с правоохранительными органами — его обвиняли в незаконном хранении оружия, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, вооруженном нападении и кражах со взломом.

По словам шерифа, Мозес был знаком с застреленной утром девушкой, но, насколько известно, никак не был связан с другими жертвами стрельбы.

Полицейские пока не знают, почему Мозес стрелял в журналистов — возможно, как полагает шериф, он принял их за полицейских.

Напомним, 17 февраля в небольшом городке Аркабутла в американском штате Миссисипи вооруженный 51-летний мужчина устроил стрельбу. Он убил бывшую жену и пятерых других людей.

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