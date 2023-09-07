Убийство Щербины: обвиняемых взяли под стражу без залога

Доброволец ДФТГ Алексей Щербина. Фото: Facebook / Андрей Ильенко

В четверг, 7 сентября, взяли под стражу без залога двух обвиняемых по делу об убийстве добровольца ДФТГ Алексея Щербины. Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Что известно о решении суда по делу Щербины

Отмечается, что после рассмотрения жалобы прокурора Киевский апелляционный суд выдвинул обвинение задержанным в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Таким образом, это дело об умышленном убийстве человека.

Как известно, 14 августа по решению Голосеевского районного суда Киева обвиняемые должны оставаться под стражей. Однако для двух из них суд установил возможность выхода с залогом в размере 805 200 гривен для каждого. С этим не согласилась Голосеевская окружная прокуратура Киева и подала апелляцию.

"Коллегией судей Киевского апелляционного суда поддержана позиция прокурора, отменено решение суда первой инстанции и постановлено новое, которым к обвиняемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы", — сообщает прокуратура.

Источник: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Что известно о деле Щербины

Напомним, что в октябре 2022 года в Киеве в результате конфликта двух водителей убили военного Алексея Щербину. Его застрелила группа людей из-за замечаний за паркоместо прямо под подъездом. Об этом рассказал лучший друг погибшего.

Также мы сообщали, что двоих подозреваемых по делу убийства добровольца Алексея Щербины выпустили под залог в размере 800 тысяч гривен.

Добавим, что 31 августа Апелляционный суд столицы должен принимать решение о возвращении под стражу подозреваемых в убийстве Алексея Щербины. Однако заседание не состоялось из-за стационарного лечения обвиняемого.