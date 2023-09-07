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Вбивство Щербини: обвинувачених взяли під варту без застави

7 вересня 2023 23:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вбивство Щербини: обвинувачених взяли під варту без застави
Доброволець ДФТГ Олексій Щербина. Фото: Facebook / Андрій Іллєнко
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У четвер, 7 вересня, взяли під варту без змоги застави двох обвинувачених у справі про вбивство добровольця ДФТГ Олексія Щербини. Таким чином, суд задовольнив вимогу прокурора.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо про рішення суду в справі Щербини

Зазначається, що після розгляду скарги прокурора Київський апеляційний суд висунув обвинувачення затриманим у хуліганстві з застосуванням вогнепальної зброї. Таким чином, це справа про навмисне вбивство людини.

Як відомо, 14 серпня за рішенням Голосіївського районного суду Києва обвинувачені мають лишатися під вартою. Однак для двох з них суд також встановив можливість виходу з заставою в розмірі 805 200 гривень для кожного. З цим не погодилася Голосіївська окружна прокуратура Києва та подала апеляцію.

"Колегією суддів Київського апеляційного суду підтримано позицію прокурора, скасовано рішення суду першої інстанції та постановлено нове, яким до обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи", — повідомляє прокуратура.

Київська міська прокуратура про справу Щербини
Джерело: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Що відомо про справу Щербини

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року в Києві внаслідок конфлікту двох водіїв убили військового Олексія Щербину. Його застрелила група людей через зауваження за паркомісце просто під під’їздом. Про це розповів найкращий друг загиблого.

Також ми повідомляли, що двох підозрюваних у справі вбивства добровольця Олексія Щербини випустили під заставу в розмірі 800 тисяч гривень.

Додамо, що 31 серпня Апеляційний суд столиці мав ухвалювати рішення про повернення під варту підозрюваних у вбивстві Олексія Щербини. Однак засідання не відбулося через стаціонарне лікування обвинуваченого.

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