ВАКС объявил в розыск осужденного экс-директора лесхоза Виктора Сысу

Экс-директор лесхоза Виктор Сыса. Фото: t.me/fuckcorruption

Апелляция ВАКС объявила в международный розыск осужденного экс-директора лесхоза Виктора Сысу. Поскольку он сбежал из Украины, судьи взыскали в бюджет 4,99 млн грн, внесенные залогодателем за Сысу, а также взяли его под заочную стражу.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Розыск экс-директора лесхоза Виктора Сысы

В ведомстве рассказали, что апелляционная палата ВАКС объявила в международный розыск эксдиректора ГП "Гутянское лесное хозяйство" Виктора Сысу, приговоренного к 5,5 годам лишения свободы. Поскольку он сбежал из Украины, судьи взыскали в бюджет 4,99 млн грн, внесенные залогодателем за Сысу, а также взяли его под заочную стражу.

Как известно, еще в феврале 2022 года первая инстанция ВАКС объявила приговор Сысу — 5,5 года лишения свободы с конфискацией части имущества за попытку дать детективу 100 тысяч долларов.

"Не соглашаясь с приговором, сторона защиты обжаловала его в суде апелляционной инстанции. После этого Сыса мобилизовался в ВСУ, а апелляция остановила производство на время его службы. В конце 2022 года Сыса уволился со службы из-за заключения ВВК о непригодности, а в июле этого года успешно уехал из Украины", — говорится в сообщении.

У ЦПК убеждены, что всего этого могло не произойти, если бы Сысу отправили в СИЗО сразу после приговора суда во время апелляции.

Напомним, что бывший народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заочно приговорен к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Его обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.