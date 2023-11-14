ВАКС оголосив у розшук засудженого ексдиректора лісгоспу Віктора Сису

Ексдиректора лісгоспу Віктор Сиса. Фото: t.me/fuckcorruption

Апеляція ВАКС оголосила в міжнародний розшук засудженого ексдиректора лісгоспу Віктора Сису. Оскільки він втік з України, судді стягнули в бюджет 4,99 млн грн, внесені заставодавцем за Сису, а також взяли його під заочну варту.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

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Розшук ексдиректора лісгоспу Віктора Сиси

У відомстві розповіли, що апеляційна палата ВАКС оголосила у міжнародний розшук ексдиректора ДП "Гутянське лісове господарство" Віктора Сису, який засуджений до 5,5 років позбавлення волі. Оскільки він втік з України, судді стягнули в бюджет 4,99 млн грн, внесені заставодавцем за Сису, а також взяли його під заочну варту.

Як відомо, ще в лютому 2022 року перша інстанція ВАКС оголосила вирок Сису — 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна за спробу дати детективу 100 тисяч доларів.

"Не погоджуючись з вироком, сторона захисту оскаржила його в суді апеляційної інстанції. Після того Сиса мобілізувався в ЗСУ, а апеляція зупинила провадження на час його служби. В кінці 2022 року Сиса звільнився зі служби через висновок ВЛК про непридатність, а в липні цього року успішно виїхав з України", — йдеться у повідомленні.

У ЦПК переконані, що всього цього могло б не статися, якби Сису відправили у СІЗО одразу після вироку суду на час апеляції.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу України.