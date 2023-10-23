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ВАКС избрал меры пресечения экс-заместителю главы ГМС и предпринимателю, завладевшим 88 млн грн

23 октября 2023 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВАКС избрал меры пресечения экс-заместителю главы ГМС и предпринимателю, завладевшим 88 млн грн
Высший антикоррупционный суд. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения бывшему заместителю председателя Государственной миграционной службы и предпринимателю. Их подозревают в завладении более 88 млн грн.

Об этом сообщает САП.

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Меры пресечения экс-заместителю председателя ГМС и предпринимателю

"Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меры пресечения еще двум подозреваемым по делу о завладении более 88 млн грн при реконструкции административного здания Государственной миграционной службы Украины. Речь идет о бывшем заместителе Председателя Государственной миграционной службы и предпринимателе", — говорится в сообщении.

Суд решил удовлетворить ходатайство детективов НАБУ, согласованных прокурором САП, и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

После задержания и доставки фигурантов к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

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Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, дело Приватбанка на 8,4 млрд грн оставили в Высшем антикоррупционном суде Украины. Оно касается топ-менеджеров банка.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему директору одесского аэропорта. Алексей Кочанов подозревается в причастности к делу "одесской мэрии".

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