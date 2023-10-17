У ВАКС залишили справу щодо топменеджерів Приватбанку на 8,4 млрд грн

Відділення Приватбанку. Фото: Новини.LIVE

Справу Приватбанку на 8,4 млрд грн залишили у Вищому антикорупційному суді України. Вона стосується топменеджерів банку.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Рішення про залишення справи у ВАКС ухвалили судді Апеляційної палати Боднар, Никифоров, Чорна, Панаід та Павлишин.

"Адвокати просили відправити матеріали справи до Жовтневого райсуду Дніпра, де її могли б закрити з використанням "правок Лозового", — йдеться у повідомленні.

У ЦПК розповіли, що обвинувальний акт у цій справі відправили до ВАКС тільки минулого місяця. Позиція прокурорів полягала в тому, що Приватбанк на момент завершення злочину був державним банком, тому справа підсудна ВАКС.

Антикорупційні органи заявили, що на дату закінчення останньої проводки по виведенню коштів (19 грудня 2016 рік) Приватбанк став уже державним, адже тоді НБУ оголосив його неплатоспроможним. На той момент уряд прийняв пропозицію про націоналізацію та встановив, що держава в особі Мінфіну придбає акції банку. До того ж станом на 19 грудня 2016 року у Приватбанк уже зайшов Фонд гарантування вкладів.

Що кажуть адвокати

Адвокати закликали направити справу із ВАКС до суду у Дніпрі. У ЦПК зазначили, що це було місце вчинення ймовірного злочину.

Захист заявив, що ця справа не підсудна ВАКС, адже ніхто з обвинувачених нібито не був суб'єктом, підслідним НАБУ, а Приватбанк на час вчинення ймовірного злочину був ще приватним.

"Адвокати казали, що державним банк став тільки 22 грудня 2016 року, коли держава отримала акції банку. Відповідно на момент закінчення злочину (остання проводка була 19 грудня), банк був приватним, а тому ВАКС справа не підсудна. Цікаво, що ще 20 грудня 2016 року держава призначила членів правління банку і очевидною, що це не могли б зробити, якби банк був приватним", — йдеться у повідомленні.

Однак судді не підтримали позицію адвокатів та відмовилися відправляти справу в Дніпро.

У ЦПК підозрюють, що у рідному для Коломойського місті цю справу могли б просто закрити, використавши "правки Лозового". Там нагадали, що обвинуваченими проходять одразу шестеро осіб, зокрема ключові люди банку часів Коломойського:

Дубілет — голова правління банку;

Яценко — перший заступник голови правління банку;

Шмальченко — (заступниця голови правління — директор казначейства банку).

Допис ЦПК. Фото: скриншот

Допис ЦПК. Фото: скриншот

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на блокування рахунків без попереджень. У банку дали пояснення, як діяти у таких випадках.