В ВАКС оставили дело в отношении топ-менеджеров Приватбанка на 8,4 млрд грн

Отделение Приватбанка. Фото: Новини.LIVE

Дело Приватбанка на 8,4 млрд грн оставили в Высшем антикоррупционном суде Украины. Оно касается топ-менеджеров банка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Дело Приватбанка

Решение об оставлении дела в ВАКС приняли судьи Апелляционной палаты Боднарь, Никифоров, Черная, Панаид и Павлишин.

"Адвокаты просили отправить материалы дела в Октябрьский райсуд Днепра, где его могли бы закрыть с использованием "правок Лозового", — говорится в сообщении.

В ЦПК рассказали, что обвинительный акт по этому делу был направлен в ВАКС только в прошлом месяце. Позиция прокуроров заключалась в том, что Приватбанк к моменту завершения преступления был государственным банком, поэтому дело подсудно ВАКС.

Антикоррупционные органы заявили, что на дату окончания последней проводки по выводу средств (19 декабря 2016 года) Приватбанк стал уже государственным, ведь тогда НБУ объявил его неплатежеспособным. На тот момент правительство приняло предложение о национализации и установило, что государство в лице Минфина приобретет акции банка. К тому же по состоянию на 19 декабря 2016 года в Приватбанк уже зашел Фонд гарантирования вкладов.

Что говорят адвокаты

Адвокаты призвали направить дело с ВАКС в суд в Днепре. В ЦПК отметили, что это было место совершения предполагаемого преступления.

Защита заявила, что это дело не подсудно ВАКС, ведь никто из обвиняемых якобы не являлся субъектом, подследственным НАБУ, а Приватбанк на время совершения предполагаемого преступления был еще частным.

"Адвокаты говорили, что государственным банк стал только 22 декабря 2016 года, когда государство получило акции банка. Соответственно на момент окончания преступления (последняя проводка была 19 декабря), банк был частным, а потому ВАКС дело не подсудно. Интересно, что еще 20 декабря 2016 года государство назначило членов правления банка и очевидно, что это не могли бы сделать, если бы банк был частным", — говорится в сообщении.

Однако судьи не поддержали позицию адвокатов и отказались отправлять дело в Днепр.

В ЦПК подозревают, что в родном для Коломойского городе это дело могли бы просто закрыть, использовав "правки Лозового". Там напомнили, что обвиняемыми проходят сразу шесть человек, в том числе ключевые люди банка времен Коломойского:

Дубилет — председатель правления банка;

Яценко — первый заместитель председателя правления банка;

Шмальченко (заместитель председателя правления — директор казначейства банка).

Пост ЦПК. Фото: скриншот

Пост ЦПК. Фото: скриншот

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокирование счетов без предупреждений. В банке дали объяснение, как поступать в таких случаях.