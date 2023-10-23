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ВАКС обрав запобіжні заходи ексзаступнику голови ДМС та підприємцю, які заволоділи 88 млн грн

23 жовтня 2023 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ВАКС обрав запобіжні заходи ексзаступнику голови ДМС та підприємцю, які заволоділи 88 млн грн
Вищий антикорупційний суд. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи колишньому заступнику голови Державної міграційної служби та підприємцю. Їх підозрюють у заволодінні понад 88 млн грн.

Про це повідомляє САП.

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Запобіжні заходи ексзаступнику голови ДМС та підприємцю

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним у справі щодо заволодіння понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України. Йдеться про колишнього заступника Голови Державної міграційної служби та підприємця", — йдеться у повідомленні.

Суд вирішив задовольнити клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання та доставки фігурантів до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. 

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Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, справу Приватбанку на 8,4 млрд грн залишили у Вищому антикорупційному суді України. Вона стосується топменеджерів банку. 

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому директору одеського аеропорту. Олексія Кочанова підозрюють у причетності до справи "одеської мерії".

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