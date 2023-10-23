ВАКС обрав запобіжні заходи ексзаступнику голови ДМС та підприємцю, які заволоділи 88 млн грн
Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи колишньому заступнику голови Державної міграційної служби та підприємцю. Їх підозрюють у заволодінні понад 88 млн грн.
Про це повідомляє САП.
Запобіжні заходи ексзаступнику голови ДМС та підприємцю
"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним у справі щодо заволодіння понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України. Йдеться про колишнього заступника Голови Державної міграційної служби та підприємця", — йдеться у повідомленні.
Суд вирішив задовольнити клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання та доставки фігурантів до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Нагадаємо, справу Приватбанку на 8,4 млрд грн залишили у Вищому антикорупційному суді України. Вона стосується топменеджерів банку.
Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому директору одеського аеропорту. Олексія Кочанова підозрюють у причетності до справи "одеської мерії".
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