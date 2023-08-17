ВАКС разрешил провести расследование в отношении экс-министра обороны во времена Януковича

Бывший министр обороны Украины Дмитрий Саламатин и экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: google.com

ВАКС разрешил осуществить специальное досудебное расследование в отношении бывшего директора ДК "Укрспецэкспорт" Дмитрия Саламатина. Также он являлся генеральным директором концерна "Укроборонпром", министром обороны Украины и советником президента Украины.

Об этом сообщают НАБУ и САП.

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Скорее всего, речь идет о Дмитрии Саламатине, который в прошлом занимал эти должности.

Дмитрий Саламатин. Фото: Укринформ

В чем подозревают экс-чиновника

"Следствие установило, что подозреваемый в период 2010-2012 годов, занимая должности генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" и генерального директора ГК "Укроборонпром", в сговоре с другими лицами, организовал подготовку и подписание агентского соглашения с компанией нерезидентом, ряда дополнительных соглашений и актов приемки выполненных работ, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставленных агентских услугах и стали основанием для выплаты "агенту" более 23,8 млн долларов США (согласно официальному курсу Национального банка Украины на момент совершения преступления — более 190 млн грн)", — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Процесс расследования

Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой изучают и возможные другие случаи коррупционной деятельности, в которых принимал участие подозреваемый. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, экс-руководителю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву еще на два месяца продлили действие меры пресечения. Он должен внести залог в размере 230 млн грн.