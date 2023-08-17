ВАКС дозволив провести розслідування щодо ексміністра оборони за часів Януковича

Колишній міністр оборони України Дмитро Саламатін і експрезидент України Віктор Янукович. Фото: google.com

ВАКС дозволив здійснити спеціальне досудове розслідування щодо колишнього директора ДК "Укрспецекспорт" Дмитра Саламатіна. Також він був генеральним директором концерну "Укроборонпром", міністром оборони України та радником президента України.

Про це повідомляють НАБУ та САП.

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Найімовірніше, йдеться про Дмитра Саламатіна, який у минулому обіймав ці посади.

Дмитро Саламатін. Фото: Укрінформ

В чому підозрюють ексчиновника

"Слідство встановило, що підозрюваний у період 2010-2012 років, обіймаючи посади генерального директора ДК "Укрспецекспорт" та генерального директора ДК "Укроборонпром", у змові з іншими особами, організував підготовку і підписання агентської угоди з компанією нерезидентом, низки додаткових угод та актів приймання виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про надані агентські послуги та стали підставою для сплати "агенту" понад 23,8 млн доларів США (згідно з офіційним курсом Національного банку України на момент вчинення злочину — понад 190 млн грн)", — йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Процес розслідування

Наразі Національне антикорупційне бюро України разом з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою вивчають й можливі інші випадки корупційної діяльності, в яких брав участь підозрюваний. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, екскерівнику правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву ще на два місяці продовжили дію запобіжного заходу. Він повинен внести заставу сумою 230 млн грн.