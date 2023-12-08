ВАКС арестовал еще одного судью Киевского апелляционного суда

Киевский апелляционный трибунал. Фото: kas.gov.ua

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному судье Киевского апелляционного суда. Он подозревается в получении взятки в размере 35 тыс. долларов.

Об этом сообщает САП.

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Так, 7 декабря следователь судья ВАКС избрал меру пресечения еще одному судье Киевского апелляционного суда, который подозревается в получении взятки в 35 тыс. дол. вместе с другими тремя судьями этого суда.

За денежное вознаграждение они обещали принятие решения об отмене ареста имущества.

Известно, что судьи назначили заключение под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 4 997 608 грн.

По данным УП, речь идет о Викторе Глиняном.

Скриншот поста САП

Напомним, что 30 ноября прокуроры САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда.

Также мы писали, что в Киеве чиновника разоблачили на получении взятки в полмиллиона гривен. Такую сумму он потребовал за асфальтирование подъездной дороги к подъезду в одном из районов дома.