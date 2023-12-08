ВАКС арештував ще одного суддю Київського апеляційного суду

Київський апеляційний суд. Фото: kas.gov.ua

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному судді Київського апеляційного суду. Його підозрюють в одержанні хабаря у розмірі 35 тис. доларів.

Про це повідомляє САП.

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Так, 7 грудня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду, який підозрюється в одержанні хабаря в 35 тис. дол. разом з іншими трьома суддями цього суду.

За грошову винагороду вони обіцяли ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Відомо, що судді призначили тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 4 997 608 грн.

За даними УП, йдеться про Віктора Глиняного.

Скриншот допису САП

Нагадаємо, що 30 листопада прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду.

Також ми писали, що в Києві чиновника викрили на одержанні хабаря розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.