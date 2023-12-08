ВАКС арештував ще одного суддю Київського апеляційного суду
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному судді Київського апеляційного суду. Його підозрюють в одержанні хабаря у розмірі 35 тис. доларів.
Про це повідомляє САП.
Суддю Київського апеляційного суду арештували
Так, 7 грудня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду, який підозрюється в одержанні хабаря в 35 тис. дол. разом з іншими трьома суддями цього суду.
За грошову винагороду вони обіцяли ухвалення рішення про скасування арешту майна.
Відомо, що судді призначили тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 4 997 608 грн.
За даними УП, йдеться про Віктора Глиняного.
Нагадаємо, що 30 листопада прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду.
Також ми писали, що в Києві чиновника викрили на одержанні хабаря розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.
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