Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Ужгороде на взятке "поймали" заведующего кафедрой военной подготовки arrow

В Ужгороде на взятке "поймали" заведующего кафедрой военной подготовки

20 октября 2023 16:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Ужгороде на взятке "поймали" заведующего кафедрой военной подготовки
Правоохранители задержали фигуранта. Фото: ГУ НП в Закарпатской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В городе Ужгород на Закарпатье задержали заведующего кафедрой военной подготовки местного вуза. Его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает ГУ НП в Закарпатской области.

Читайте также:

В чем подозревают фигуранта

Сообщается, что вечером, 19 октября, 63-летний заведующий кафедрой военной подготовки Ужгородского Национального университета был разоблачен на получении взятки.

Известно, что он не раз предлагал студентам не отображать данные об их отсутствии на практических занятиях в журнале учета посещения и успеваемости. Свои "услуги" он оценивал от 300 до 500 долларов.

"Такими своими действиями фигурант создавал условия, при которых его студенты, не обладая соответствующими навыками и умениями, получали военно-учетные специальности. В дальнейшем такая практика могла привести к снижению уровня обороноспособности Украины", — говорится в сообщении.

Таким образом, за один семестр задержанному удавалось "заработать" от 10 до 15 тысяч долларов.

Сколько грозит задержанному

В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Следователи задержали заведующего вузом в Ужгороде на получении взятки
Правоохранители на месте происшествия. Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Следователи задержали заведующего вузом в Ужгороде на получении взятки
Взятка, полученная мужчиной. Фото: ГУ НП в Закарпатской области

Напомним, недавно Киевский районный суд Одессы назначил военнослужащему, подозреваемому в вымогательстве взятки в размере миллион гривен, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме