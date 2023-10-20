В Ужгороде на взятке "поймали" заведующего кафедрой военной подготовки

Правоохранители задержали фигуранта. Фото: ГУ НП в Закарпатской области

В городе Ужгород на Закарпатье задержали заведующего кафедрой военной подготовки местного вуза. Его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает ГУ НП в Закарпатской области.

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В чем подозревают фигуранта

Сообщается, что вечером, 19 октября, 63-летний заведующий кафедрой военной подготовки Ужгородского Национального университета был разоблачен на получении взятки.

Известно, что он не раз предлагал студентам не отображать данные об их отсутствии на практических занятиях в журнале учета посещения и успеваемости. Свои "услуги" он оценивал от 300 до 500 долларов.

"Такими своими действиями фигурант создавал условия, при которых его студенты, не обладая соответствующими навыками и умениями, получали военно-учетные специальности. В дальнейшем такая практика могла привести к снижению уровня обороноспособности Украины", — говорится в сообщении.

Таким образом, за один семестр задержанному удавалось "заработать" от 10 до 15 тысяч долларов.

Сколько грозит задержанному

В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Правоохранители на месте происшествия. Фото: ГУ НП в Закарпатской области

Взятка, полученная мужчиной. Фото: ГУ НП в Закарпатской области

Напомним, недавно Киевский районный суд Одессы назначил военнослужащему, подозреваемому в вымогательстве взятки в размере миллион гривен, меру пресечения в виде содержания под стражей.