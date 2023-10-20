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В Ужгороді на хабарі "спіймали" завідувача кафедри військової підготовки

20 жовтня 2023 16:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Ужгороді на хабарі "спіймали" завідувача кафедри військової підготовки
Правоохоронці затримали фігуранта. Фото: ГУ НП в Закарпатській області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В місті Ужгород, що на Закарпатті, затримали завідувача кафедри військової підготовки місцевого ВНЗ. Його підозрюють в отриманні хабаря

Про це повідомляє ГУ НП в Закарпатській області.

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У чому підозрюють фігуранта

Повідомляється, що увечері, 19 жовтня, 63-річного завідувача кафедри військової підготовки Ужгородського Національного університету викрили на отриманні хабаря. 

Відомо, що він неодноразово пропонував студентам не відображати дані про їх відсутність на практичних заняттях у журналі обліку відвідування й успішності. Свої "послуги" він оцінював від 300 до 500 доларів. 

"Такими своїми діями фігурант створював умови, за яких його студенти, не володіючи відповідними навичками та вміннями, здобували військово-облікові спеціальності. У подальшому ж така практика могла призвести до зниження рівня обороноздатності України", — йдеться у повідомленні. 

Таким чином, за один семестр затриманому вдавалося "заробити" від 10 до 15 тисяч доларів.

Скільки загрожує затриманому

Наразі фігурант знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. 

Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчі затримали завідувача ВНЗ в Ужгороді на отриманні хабаря
Правоохоронці на місці подій. Фото: ГУ НП в Закарпатській області
Слідчі затримали завідувача ВНЗ в Ужгороді на отриманні хабаря
Хабар, який отримав чоловік. Фото: ГУ НП в Закарпатській області

Нагадаємо, нещодавно Київський районний суд Одеси призначив військовослужбовцю, якого підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі мільйон гривень, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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