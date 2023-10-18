Журналісти УП оприлюднили засекречений вирок ексміністру екології часів Януковича за хабар
Журналісти "Української правди" оприлюднили вирок ексміністру екології Миколі Злочевському, який не поніс реального покарання за багатомільйонний хабар. Вирок був безпідставно засекречений Антикорупційним судом.
Про це пише УП.
Причина засекречення
Офіційною причиною назвали те, що засідання, на якому обговорювали угоду зі слідством, відбувалось у закритому режимі.
Як уточнили в САП, ініціатором закриття виступив захист. На це було дві підстави: у суді розголошували інформацію про обладнання, куплене для армії, а також медична інформація про одного з родичів підсудного.
Однак, як пишуть журналісти УП, по-перше, закритий режим може бути лише частковим, на момент оголошення непублічної інформації, тому не обов'язково приховувати весь розгляд.
А по-друге, закритий розгляд не означає автоматичне засекречення вироку. Для цього однаково мають бути окремі підстави.
Крім того, у вироку можна засекретити інформацію частково — саме ту, яка не має бути публічною і для захисту якої суд переходив у закритий режим.
Текст вироку, який вдалося дістати УП, свідчить: у ньому немає ані даних про озброєння для армії, ані лікарської таємниці. Тому в документі просто не було ніякої секретної інформації й він мав бути оприлюднений у реєстрі.
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вирок Злочевському
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вирок Злочевському
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вирок Злочевському
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вирок Злочевському
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вирок Злочевському
-
вирок Злочевському
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вирок Злочевському
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вирок Злочевському
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вирок Злочевському
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вирок Злочевському
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вирок Злочевському
Раніше ми писали, що Київський районний суд Одеси призначив військовослужбовцю, якого підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі мільйон гривень, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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