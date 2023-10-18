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Журналісти УП оприлюднили засекречений вирок ексміністру екології часів Януковича за хабар

18 жовтня 2023 15:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Журналісти УП оприлюднили засекречений вирок ексміністру екології часів Януковича за хабар
Колишній Міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Журналісти "Української правди" оприлюднили вирок ексміністру екології Миколі Злочевському, який не поніс реального покарання за багатомільйонний хабар. Вирок був безпідставно засекречений Антикорупційним судом.

Про це пише УП.

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Причина засекречення

Офіційною причиною назвали те, що засідання, на якому обговорювали угоду зі слідством, відбувалось у закритому режимі. 

Як уточнили в САП, ініціатором закриття виступив захист. На це було дві підстави: у суді розголошували інформацію про обладнання, куплене для армії, а також медична інформація про одного з родичів підсудного.

Однак, як пишуть журналісти УП, по-перше, закритий режим може бути лише частковим, на момент оголошення непублічної інформації, тому не обов'язково приховувати весь розгляд.

А по-друге, закритий розгляд не означає автоматичне засекречення вироку. Для цього однаково мають бути окремі підстави.

Крім того, у вироку можна засекретити інформацію частково — саме ту, яка не має бути публічною і для захисту якої суд переходив у закритий режим.

Текст вироку, який вдалося дістати УП, свідчить: у ньому немає ані даних про озброєння для армії, ані лікарської таємниці. Тому в документі просто не було ніякої секретної інформації й він мав бути оприлюднений у реєстрі.

  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
  • вирок Злочевському
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Раніше ми писали, що Київський районний суд Одеси призначив військовослужбовцю, якого підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі мільйон гривень, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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