Журналісти УП оприлюднили засекречений вирок ексміністру екології часів Януковича за хабар

Колишній Міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський. Фото: google.com

Журналісти "Української правди" оприлюднили вирок ексміністру екології Миколі Злочевському, який не поніс реального покарання за багатомільйонний хабар. Вирок був безпідставно засекречений Антикорупційним судом.

Про це пише УП.

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Причина засекречення

Офіційною причиною назвали те, що засідання, на якому обговорювали угоду зі слідством, відбувалось у закритому режимі.

Як уточнили в САП, ініціатором закриття виступив захист. На це було дві підстави: у суді розголошували інформацію про обладнання, куплене для армії, а також медична інформація про одного з родичів підсудного.

Однак, як пишуть журналісти УП, по-перше, закритий режим може бути лише частковим, на момент оголошення непублічної інформації, тому не обов'язково приховувати весь розгляд.

А по-друге, закритий розгляд не означає автоматичне засекречення вироку. Для цього однаково мають бути окремі підстави.

Крім того, у вироку можна засекретити інформацію частково — саме ту, яка не має бути публічною і для захисту якої суд переходив у закритий режим.

Текст вироку, який вдалося дістати УП, свідчить: у ньому немає ані даних про озброєння для армії, ані лікарської таємниці. Тому в документі просто не було ніякої секретної інформації й він мав бути оприлюднений у реєстрі.

вирок Злочевському

вирок Злочевському

вирок Злочевському

вирок Злочевському

вирок Злочевському

вирок Злочевському

вирок Злочевському

вирок Злочевському

вирок Злочевському

вирок Злочевському

вирок Злочевському 1 / 11

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