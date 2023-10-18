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Главная arrow Криминал arrow Журналисты УП обнародовали засекреченный приговор эксминистру экологии времен Януковича за взятку arrow

Журналисты УП обнародовали засекреченный приговор эксминистру экологии времен Януковича за взятку

18 октября 2023 15:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Журналисты УП обнародовали засекреченный приговор эксминистру экологии времен Януковича за взятку
Бывший Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Журналисты "Украинской правды" обнародовали приговор экс-министру экологии Николаю Злочевскому, не понесшему реального наказания за многомиллионную взятку. Приговор был безосновательно засекречен Антикоррупционным судом.

Об этом пишет УП.

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Причина засекречивания

Официальной причиной назвали то, что заседание, на котором обсуждали соглашение со следствием, проходило в закрытом режиме.

Как уточнили в САП, инициатором закрытия выступила защита. На это было два основания: в суде разглашалась информация об оборудовании, купленном для армии, а также медицинская информация об одном из родственников подсудимого.

Однако, как пишут журналисты УП, во-первых, закрытый режим может быть лишь частичным, на момент оглашения непубличной информации, поэтому не обязательно скрывать все рассмотрение.

А во-вторых, закрытое разбирательство не означает автоматическое засекречивание приговора. Для этого все равно должны быть отдельные основания.

Кроме того, в приговоре можно засекретить частично именно ту информацию, которая не должна быть публичной, и для защиты которой суд переходил в закрытый режим.

Текст приговора, который удалось получить УП, свидетельствует: в нем нет ни данных о вооружении для армии, ни врачебной тайны. Поэтому в документе просто не было никакой секретной информации и он должен быть обнародован в реестре.

  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
  • приговор Злочевскому
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Ранее мы писали, что Киевский районный суд Одессы назначил военнослужащему, подозреваемому в требовании взятки в размере миллион гривен, меру пресечения в виде содержания под стражей.

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