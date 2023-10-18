Журналисты УП обнародовали засекреченный приговор эксминистру экологии времен Януковича за взятку

Бывший Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский. Фото: google.com

Журналисты "Украинской правды" обнародовали приговор экс-министру экологии Николаю Злочевскому, не понесшему реального наказания за многомиллионную взятку. Приговор был безосновательно засекречен Антикоррупционным судом.

Об этом пишет УП.

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Причина засекречивания

Официальной причиной назвали то, что заседание, на котором обсуждали соглашение со следствием, проходило в закрытом режиме.

Как уточнили в САП, инициатором закрытия выступила защита. На это было два основания: в суде разглашалась информация об оборудовании, купленном для армии, а также медицинская информация об одном из родственников подсудимого.

Однако, как пишут журналисты УП, во-первых, закрытый режим может быть лишь частичным, на момент оглашения непубличной информации, поэтому не обязательно скрывать все рассмотрение.

А во-вторых, закрытое разбирательство не означает автоматическое засекречивание приговора. Для этого все равно должны быть отдельные основания.

Кроме того, в приговоре можно засекретить частично именно ту информацию, которая не должна быть публичной, и для защиты которой суд переходил в закрытый режим.

Текст приговора, который удалось получить УП, свидетельствует: в нем нет ни данных о вооружении для армии, ни врачебной тайны. Поэтому в документе просто не было никакой секретной информации и он должен быть обнародован в реестре.

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому

приговор Злочевскому 1 / 11

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