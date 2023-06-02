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В Украине зафиксировали рекордное количество мошенников, — Опендатабот

2 июня 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине зафиксировали рекордное количество мошенников, — Опендатабот
Девушка вводит данные карты в телефон. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение первых четырех месяцев 2023 года было зафиксировано 26734 производства, что на 2887 больше, чем за весь 2021 год. С начала 2023 года количество уголовных дел по статье о мошенничестве в сравнении с тем же периодом в 2021 году удвоилось

Об этом сообщает Опендатабот

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В сообщении говорится, что произошло более чем четырехкратное увеличение в сравнении с соответствующим периодом 2022 года: 12 235 дел против 6 385.

Ежемесячный объем уголовных производств в 2023 году составляет в среднем 6683, в то время как в аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 3059 дел.

Важно отметить, что только каждое девятое дело о мошенничестве в итоге доходит до суда. Так, с января по апрель 2023 года в судебные процессы было вовлечено только 11% от всего количества зарегистрированных дел. В 2022 году этот показатель составлял 14%, а в 2021 году — 19%.

Согласно информационной кампании Национального банка Украины "Мошенник Гудбай", существуют три основные схемы мошенничества. Они включают взлом аккаунтов в социальных сетях, фальшивые смс-сообщения, якобы от банка, и новый вид аферы, связанный с выманиванием личной информации под предлогом получения социальных выплат. 

Мошенники могут даже создавать поддельные сайты, имитирующие ресурсы государственных органов, международных организаций и благотворительных фондов для большей убедительности.

Напомним, что в Киеве заблокировали деятельность группы телефонных мошенников. Они воровали деньги клиентов украинских банков.

 

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