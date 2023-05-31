В Киеве задержали телефонных мошенников, которые воровали деньги в украинцев
В Киеве заблокировали деятельность группы телефонных мошенников. Они воровали деньги клиентов украинских банков.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Незаконная деятельность "кардеров"
"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева следователями полиции совместно с работниками ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области разоблачена и прекращена деятельность группы телефонных мошенников, которые под видом банковских работников обманывали клиентов финучреждений (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что на территории Дарницкого района действовала преступная группа. Мошенники звонили по телефону украинцам и представлялись работниками службы безопасности банка. Они завладевали данными их банковских карт.
Фигуранты активировали службу бесконтактных платежей Google Pay и покупали ценные вещи в торгово-развлекательных центрах.
После этого они продавали вещи через интернет-сайты, а полученные средства распределяли между собой. Размер нанесенного ущерба составляет около 100 тысяч гривен.
"В ходе проведения санкционированных обысков по месту нахождения злоумышленников в г. Харьков обнаружено и изъято компьютерную технику с "клонами" карточек и мобильные устройства, которые злоумышленники использовали в противоправной деятельности", — говорится в сообщении.
Правоохранители объявили подозрение двум злоумышленникам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение четырем блогершам, снявшим работу ПВО. Это произошло во время атаки на Киев 16 мая.
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