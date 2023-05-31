В Киеве задержали телефонных мошенников, которые воровали деньги в украинцев

Правоохранители и телефонный мошенник. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве заблокировали деятельность группы телефонных мошенников. Они воровали деньги клиентов украинских банков.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева следователями полиции совместно с работниками ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области разоблачена и прекращена деятельность группы телефонных мошенников, которые под видом банковских работников обманывали клиентов финучреждений (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что на территории Дарницкого района действовала преступная группа. Мошенники звонили по телефону украинцам и представлялись работниками службы безопасности банка. Они завладевали данными их банковских карт.



Фигуранты активировали службу бесконтактных платежей Google Pay и покупали ценные вещи в торгово-развлекательных центрах.

После этого они продавали вещи через интернет-сайты, а полученные средства распределяли между собой. Размер нанесенного ущерба составляет около 100 тысяч гривен.

"В ходе проведения санкционированных обысков по месту нахождения злоумышленников в г. Харьков обнаружено и изъято компьютерную технику с "клонами" карточек и мобильные устройства, которые злоумышленники использовали в противоправной деятельности", — говорится в сообщении.

Правоохранители объявили подозрение двум злоумышленникам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители и телефонные мошенники. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители и фигурантка. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение четырем блогершам, снявшим работу ПВО. Это произошло во время атаки на Киев 16 мая.

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