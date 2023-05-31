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У Києві затримали телефонних шахраїв, які викрадали гроші в українців

31 травня 2023 17:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві затримали телефонних шахраїв, які викрадали гроші в українців
Правоохоронці та телефонний шахрай. Фото: Київська міська прокуратура
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві заблокували діяльність групи телефонних шахраїв. Вони викрадали гроші клієнтів українських банків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції спільно з працівниками ГУ СБУ в м. Києві та Київській області викрито та припинено діяльність групи телефонних шахраїв, які під виглядом банківських працівників ошукували клієнтів фінустанов (ч. 3 ст. 190 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що на території Дарницького району діяла злочинна група. Шахраї телефонували українцям та представлялися працівниками служби безпеки банку. Вони заволодівали даними їхніх банківських карток. 
 
Фігуранти активували службу безконтактних платежів Google Pay та купували коштовні речі у торгово-розважальних центрах. 

Після цього вони продавали речі через інтернет-сайти, а отримані кошти розподіляли між собою. Розмір завданих збитків становить близько 100 тисяч гривень. 

"В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем переховування зловмисників в м. Харків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку з "клонами" карток та мобільні пристрої, які зловмисники використовували у протиправній діяльності", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оголосили підозру двом зловмисникам. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. 

Правоохранители и телефонные мошенники
Правоохоронці та телефонні шахраї. Фото: Київська міська прокуратура
Правоохранители и телефонные мошенники
Правоохоронці та фігурантка. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру чотирьом блогеркам, які зафільмували роботу ППО. Це відбулося під час російської атаки на Київ 16 травня.

Також ми писали, що на Київщині в селі Калинове 36-річний чоловік кинув гранату у трьох своїх знайомих, що прийшли до нього в гості. Як стало відомо, між ними виникла суперечка. 

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