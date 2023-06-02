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В Україні зафіксували рекордну кількість шахраїв, — Опендатабот

2 червня 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні зафіксували рекордну кількість шахраїв, — Опендатабот
Дівчина вводить дані картки в телефон. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом перших чотирьох місяців 2023 року було зафіксовано 26 734 проваджень, що на 2 887 більше, ніж за весь 2021 рік. З початку 2023 року кількість кримінальних справ за статтею про шахрайство порівняно з тим же періодом у 2021 році подвоїлася

Про це повідомляє Опендатабот.

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У повідомленні йдеться, що відбулося більш ніж чотириразове збільшення порівняно з відповідним періодом 2022 року: 12235 справ проти 6385.

Щомісячний обсяг кримінальних проваджень у 2023 році становить у середньому 6683, тоді як в аналогічний період 2021 року цей показник становив 3059 справ.

Важливо відзначити, що тільки кожна дев'ята справа про шахрайство доходить до суду. Так, з січня по квітень 2023 року до судових процесів було залучено лише 11% від усієї кількості зареєстрованих справ. У 2022 році цей показник становив 14%, а у 2021 році — 19%.

Згідно з інформаційною кампанією Національного банку України "Шахрай Гудбай", існують три основні схеми шахрайства. Вони включають зламування акаунтів у соціальних мережах, фальшиві смс-повідомлення, нібито від банку, і новий вид афери, пов'язаний з виманюванням особистої інформації під приводом отримання соціальних виплат.

Шахраї можуть навіть створювати підроблені сайти, що імітують ресурси державних органів, міжнародних організацій та благодійних фондів для більшої переконливості.

Нагадаємо, що у Києві заблокували діяльність групи телефонних шахраїв . Вони крали гроші клієнтів українських банків.

 

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