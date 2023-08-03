В Украине разоблачили крупную схему торговли младенцами: детали расследования

Расследование по делу торговли младенцами. Фото: Офис генпрокурора

В Украине разоблачили крупную схему торговли младенцами, а также их переправки заграницу. Прокуратура сообщила подозрение 12 участникам преступной группировки.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Согласно полученным данным, эта группа состояла из 12 человек, включая руководителей медицинских учреждений в Киеве и Харькове, специализирующихся на репродуктивных услугах. Остальные члены группы были сотрудниками этих клиник, в том числе менеджерами и юристами.

Используя программу суррогатного материнства как прикрытие, они продавали младенцев гражданам из стран, где данная практика запрещена. Женщин, готовых стать суррогатными матерями, они искали в Харьковской области. Каждый ребенок продавался за сумму от 50 до 70 тысяч евро, причем 12 тысяч евро уходило непосредственно матери.

В Офисе Генпрокурора указали, что после рождения детей, женщины давали согласие на их выезд и получение иностранного гражданства. В случае несогласия с определенными условиями, члены группы применяли угрозы.

В ходе расследования было установлено восемь случаев незаконного вывоза детей за пределы Украины и еще одна попытка вывоза в период войны.





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Обыски у подозреваемых

В ходе обысков была конфискована большое количество документов, а также технических средств и денежных средств. Сейчас идет проверка информации о возможных нарушениях при вывозе еще около 40 детей за пределы Украины.

Напомним, что на Закарпатье мужчина, подозреваемый в попытке торговли детьми, обвинил администрацию местного детского дома в экспорте детей с целью их последующей продажи на органы в другие страны. По информации прокуратуры, недавно этого человека арестовали, подозревая в планировании эксплуатации детей с помощью других преступников.