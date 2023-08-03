В Украине разоблачили крупную схему торговли младенцами: детали расследования
В Украине разоблачили крупную схему торговли младенцами, а также их переправки заграницу. Прокуратура сообщила подозрение 12 участникам преступной группировки.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Что известно про торговлю младенцами
Согласно полученным данным, эта группа состояла из 12 человек, включая руководителей медицинских учреждений в Киеве и Харькове, специализирующихся на репродуктивных услугах. Остальные члены группы были сотрудниками этих клиник, в том числе менеджерами и юристами.
Используя программу суррогатного материнства как прикрытие, они продавали младенцев гражданам из стран, где данная практика запрещена. Женщин, готовых стать суррогатными матерями, они искали в Харьковской области. Каждый ребенок продавался за сумму от 50 до 70 тысяч евро, причем 12 тысяч евро уходило непосредственно матери.
В Офисе Генпрокурора указали, что после рождения детей, женщины давали согласие на их выезд и получение иностранного гражданства. В случае несогласия с определенными условиями, члены группы применяли угрозы.
В ходе расследования было установлено восемь случаев незаконного вывоза детей за пределы Украины и еще одна попытка вывоза в период войны.
Обыски у подозреваемых
В ходе обысков была конфискована большое количество документов, а также технических средств и денежных средств. Сейчас идет проверка информации о возможных нарушениях при вывозе еще около 40 детей за пределы Украины.
Напомним, что на Закарпатье мужчина, подозреваемый в попытке торговли детьми, обвинил администрацию местного детского дома в экспорте детей с целью их последующей продажи на органы в другие страны. По информации прокуратуры, недавно этого человека арестовали, подозревая в планировании эксплуатации детей с помощью других преступников.