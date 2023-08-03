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В Україні викрили велику схему торгівлі немовлятами: деталі розслідування

3 серпня 2023 14:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні викрили велику схему торгівлі немовлятами: деталі розслідування
Розслідування у справі торгівлі немовлятами. Фото: Офіс генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні викрили велику схему торгівлі немовлятами, а також їх переправлення за кордон. Прокуратура повідомила підозру 12 учасників злочинного угруповання.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Згідно з отриманими даними, ця група складалася з 12 осіб, включаючи керівників медичних установ у Києві та Харкові, що спеціалізуються на репродуктивних послугах. Інші члени групи були співробітниками цих клінік, зокрема менеджерами та юристами.

Використовуючи програму сурогатного материнства як прикриття, вони продавали немовлят громадянам із країн, де цю практику заборонено. Жінок, які готові стати сурогатними матерями, вони шукали на Харківщині. Кожна дитина продавалася за суму від 50 до 70 тисяч євро, причому 12 тисяч євро йшло безпосередньо матері.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що після народження дітей жінки давали згоду на їх виїзд та отримання іноземного громадянства. У разі незгоди з певними умовами члени групи застосовували погрози.

У ході розслідування було встановлено вісім випадків незаконного вивезення дітей за межі України та ще одну спробу вивезення у період війни.

  • Підозрювані у справі торгівлі немовлятами. Фото: Офіс генпрокурора
     
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Обшуки у підозрюваних

У ході обшуків було конфісковано велику кількість документів, а також технічних засобів та коштів. Наразі триває перевірка інформації про можливі порушення при вивезенні ще близько 40 дітей за межі України.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік, підозрюваний у спробі торгівлі дітьми, звинуватив адміністрацію місцевого дитячого будинку в експорті дітей з метою їхнього подальшого продажу на органи в інші країни. За інформацією прокуратури, нещодавно цю людину заарештували, підозрюючи у плануванні експлуатації дітей за допомогою інших злочинців.

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