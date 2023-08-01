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Подозреваемый в торговле детьми заявил о продаже воспитанников интерната на органы за границей

1 августа 2023 18:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подозреваемый в торговле детьми заявил о продаже воспитанников интерната на органы за границей
Подозреваемый в торговле детьми на органы. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Закарпатье мужчина, подозреваемый в попытке торговли детьми, обвинил администрацию местного детского дома в экспорте детей с целью их последующей продажи органов в другие страны. По информации прокуратуры, недавно этого человека арестовали, подозревая в планировании эксплуатации детей с помощью других преступников.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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В сообщении говорится, что  подозреваемый предлагал семьям с маленькими детьми деньги в обмен на их детей, представляя ситуацию так, будто детям будет лучше жить в условиях нестабильности в Европе.

Он заключил соглашение с жительницей Житомира о продаже ее однолетнего сына за 25 000 долларов, из которых ей было выплачено 1 000 в качестве аванса.

Подозреваемого арестовали при попытке пересечения границы со Словакией.

Кем оказался подозреваемый

В конце июля глава Перечинского горсовета Иван Погориляк опубликовал видео с показаниями подозреваемого. Им оказался 43-летний Денис Парубий, который ранее работал в детском доме Корчина. 

Парубий утверждает, что в 2010-2014 годах администрация детского дома занималась незаконным вывозом детей под предлогом лечения в Европе, при этом многие из них не возвращались. По его словам, в основном становились жертвами таких операций дети-сироты и те, кто лишен родительской заботы.

Парубий также признался, что участвовал в вывозе как минимум одного ребенка и беременной женщины, и утверждал, что планировалась трансплантация органов и его собственного ребенка.

Напомним, что оккупанты ищут и угрожают людям, отказавшимся отдавать своих детей в российские школы на временно оккупированных территориях Украины.

Также мы сообщали, что мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты вместе со своими "помощниками" депортируют и похищают украинских детей с временно оккупированных территорий. Больше страдают сироты и дети, за которыми нет родительского ухода.

 

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