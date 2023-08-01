Підозрюваний у торгівлі дітьми заявив про продаж вихованців інтернату на органи за кордоном

Підозрюваний у торгівлі дітьми на органи. Фото: скриншот

На Закарпатті чоловік, підозрюваний у спробі торгівлі дітьми, звинуватив адміністрацію місцевого дитячого будинку в експорті дітей з метою їхнього подальшого продажу органів до інших країн. За інформацією прокуратури, нещодавно цю людину заарештували, підозрюючи у плануванні експлуатації дітей за допомогою інших злочинців.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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У повідомленні йдеться, що підозрюваний пропонував сім'ям з маленькими дітьми гроші в обмін на їхніх дітей, представляючи ситуацію так, ніби дітям краще житиме в умовах нестабільності в Європі.

Він уклав угоду з мешканкою Житомира про продаж її однорічного сина за 25 000 доларів, з яких їй було виплачено 1 000 як аванс.

Підозрюваного заарештували при спробі перетину кордону зі Словаччиною.

Ким виявився підозрюваний

Наприкінці липня голова Перечинської міськради Іван Погоріляк опублікував відео зі свідченнями підозрюваного. Ним виявився 43-річний Денис Парубій, який раніше працював у дитячому будинку Корчина.

Парубій стверджує, що у 2010-2014 роках адміністрація дитячого будинку займалася незаконним вивезенням дітей під приводом лікування в Європі, при цьому багато хто з них не повертався. За його словами, здебільшого ставали жертвами таких операцій діти-сироти та ті, хто позбавлений батьківського піклування.

Парубій також зізнався, що брав участь у вивезенні як мінімум однієї дитини та вагітної жінки, і стверджував, що планувалася трансплантація органів та її власної дитини.

Нагадаємо, що окупанти шукають та погрожують людям, які відмовилися віддавати своїх дітей до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях України.

Також ми повідомляли, що мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти разом зі своїми "помічниками" депортують та викрадають українських дітей із тимчасово окупованих територій. Більше страждають сироти та діти, за якими немає батьківського догляду.