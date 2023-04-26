Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Украине будут судить владельца прокремлевского интернет-СМИ: детали обвинения arrow

В Украине будут судить владельца прокремлевского интернет-СМИ: детали обвинения

26 апреля 2023 13:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украине будут судить владельца прокремлевского интернет-СМИ: детали обвинения
Сергей Степанов, владелец пропагандистского СМИ. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

СБУ собрала доказательства антиукраинской деятельности владельца интернет-СМИ "Политнавигатор" Сергея Степанова. Его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Суд над госпредателем по пророссийскому СМИ

В Украине будут судить владельца пророссийского интернет-издания "Политнавигатор" Сергея Степанова.

Против него СБУ собрала достаточно доказательств, чтобы передать их в суд.

Степанову, сейчас скрывающемуся в оккупированном Крыму, объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

В чем обвиняют Степанова

Следствие выяснило, что Сергей Степанов, находясь в оккупированном Крыму, еще с 2014 года создал пропагандистское интернет-издание исключительно для распространения кремлевских нарративов и дискредитации Украины.

Кроме самого Степанова, пропагандистские материалы для этого ресурса создавали еще двое его приспешников.

"Для маскировки преступной деятельности псевдожурналисты действовали как внештатные корреспонденты под вымышленными именами и позиционировали себя "экспертами", — подчеркнули в СБУ.

Деньги на свою деятельность Степанов с коллегами получали от оккупантов через российские электронные платежные системы.

Этих двух "экспертов" задержали в апреле и июле на территории Украины, Киеве и Виннице. Сейчас продолжаются меры по привлечению к ответственности самого Степанова.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 19 апреля СБУ сообщила подозрение пропагандисту, который был советником Игоря Стрелкова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас