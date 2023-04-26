В Украине будут судить владельца прокремлевского интернет-СМИ: детали обвинения
СБУ собрала доказательства антиукраинской деятельности владельца интернет-СМИ "Политнавигатор" Сергея Степанова. Его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Суд над госпредателем по пророссийскому СМИ
В Украине будут судить владельца пророссийского интернет-издания "Политнавигатор" Сергея Степанова.
Против него СБУ собрала достаточно доказательств, чтобы передать их в суд.
Степанову, сейчас скрывающемуся в оккупированном Крыму, объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена).
В чем обвиняют Степанова
Следствие выяснило, что Сергей Степанов, находясь в оккупированном Крыму, еще с 2014 года создал пропагандистское интернет-издание исключительно для распространения кремлевских нарративов и дискредитации Украины.
Кроме самого Степанова, пропагандистские материалы для этого ресурса создавали еще двое его приспешников.
"Для маскировки преступной деятельности псевдожурналисты действовали как внештатные корреспонденты под вымышленными именами и позиционировали себя "экспертами", — подчеркнули в СБУ.
Деньги на свою деятельность Степанов с коллегами получали от оккупантов через российские электронные платежные системы.
Этих двух "экспертов" задержали в апреле и июле на территории Украины, Киеве и Виннице. Сейчас продолжаются меры по привлечению к ответственности самого Степанова.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 19 апреля СБУ сообщила подозрение пропагандисту, который был советником Игоря Стрелкова.