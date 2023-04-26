В Україні судитимуть власника прокремлівського інтернет-ЗМІ: деталі обвинувачення

Сергій Степанов, власник пропагандистського ЗМІ. Фото: росЗМІ

СБУ зібрала докази антиукраїнської діяльності власника інтернет-ЗМІ "Політнавігатор" Сергія Степанова. Його звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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В Україні судитимуть власника проросійського інтернет-видання "Політнавігатор" Сергія Степанова.

Проти нього СБУ зібрала достатньо доказів, аби передати їх до суду.

Степанову, який зараз переховується у окупованому Криму, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

У чому обвинувачують Степанова

Слідство з’ясувало, що Сергій Степанов, перебуваючи в окупованому Криму ще з 2014 року створив пропагандистське інтернет-видання винятково для поширення кремлівських наративів та дискредитації України.

Крім самого Степанова, пропагандистські матеріали для цього ресурсу створювали ще двоє його поплічників.

"Для маскування злочинної діяльності псевдожурналісти діяли як позаштатні кореспонденти під вигаданими іменами і позиціонували себе "експертами", — наголосили у СБУ.

Гроші на свою діяльність Степанов із колегами отримували від окупантів через російські електронні платіжні системи.

Цих двох "експертів" затримали у квітні та липні на території України, у Києві та Вінниці. Зараз тривають заходи щодо притягнення до відповідальності самого Степанова.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 квітня СБУ повідомила підозру пропагандисту, який був радником Ігоря Стрєлкова.