В Украине будут судить таможенников, которые помогли импортировать грузовики с миллионными убытками

Проверка грузовика. Иллюстративное фото: ГПСУ во Львовской области

В Украине будут судить членов организованной группы, которые создали схему "омоложения" грузовиков, чтобы меньше платить за растаможку в государственный бюджет. Отмечается, что подобные преступные действия фигуранты проводили с 2018 по 2020 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Участники схемы

В ГБР отмечают, что в суд направлены обвинительные акты относительно:

организатора группы — предпринимателя,

директоров двух обществ,

двух таможенных брокеров,

шести таможенников,

посредника.

Разоблачение участников схемы. Фото: ГБР

Как действовали злоумышленники

В ведомстве добавляют, что каждый играл свою роль и выполнял ее по плану.

Одни занимались подделкой регистрационных документов для транспортных средств. В них они отмечали неправильный год выпуска, благодаря которому можно платить меньшую сумму налогов.

Разоблачение участников схемы. Фото: ГБР

"Таможенный брокер передавал документы своим таможенникам, которые проводили таможенное оформление этих грузовиков, несмотря на отсутствие законных оснований и срабатывания рисков в автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор 2006". Всего по указанной схеме были проведены "оборудования" в отношении 192 импортированных грузовиков, на каждом из них дельцы "экономили" около 300 тысяч гривен налогов", — говорится в сообщении.

Разоблачение участников схемы. Фото: ГБР

Убытки для бюджета

В целом государственному бюджету был нанесен ущерб в 38,3 миллиона гривен. Также в ходе расследования было проведено более 200 экспертиз, благодаря которым была подтверждена преступная деятельность этих лиц.

Наказание для фигурантов

Участникам схемы может грозить до шести лет лишения свободы.

Разоблачение участников схемы. Фото: ГБР

Напомним, ранее Государственное бюро расследований вместе с Нацполицией разоблачили мощную организацию наркоторговцев. Фигуранты реализовывали "товар" оптовым заказчикам и в розницу в большинстве областей Украины.