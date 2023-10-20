В Україні судитимуть митників, які допомогли імпортувати вантажівки з мільйонними збитками

Перевірка вантажівки. Ілюстративне фото: ДПСУ на Львівщині

В Україні судитимуть членів організованої групи, які створили схему "омолодження" вантажівок, аби менше платити за розмитнення до державного бюджету. Зазначається, що такі злочинні дії фігуранти проводили з 2018 по 2020 роки.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Учасники схеми

У ДБР зауважують, що наразі до суду направлено обвинувальні акти щодо:

організатора групи — підприємця,

директорів двох товариств,

двох митних брокерів,

шести митників,

посередника.

Викриття учасників схеми. Фото: ДБР

Як діяли зловмисники

У відомстві додають, що кожен мав свою роль та виконував її за планом.

Одні займалися підробкою реєстраційних документів для транспортних засобів. В них вони зазначили неправильний рік випуску, завдяки якому можна було сплачувати меншу суму податків.

Викриття учасників схеми. Фото: ДБР

"Митний брокер передавав документи своїм митникам, які проводили митне оформлення цих вантажівок, попри відсутність законних підстав та спрацювання ризиків у автоматизованій системі митного оформлення "Інспектор 2006". Всього за вказаною схемою було проведено "оборудки" відносно 192 імпортованих вантажівок, на кожній з яких ділки "економили" близько 300 тисяч гривень податків", — йдеться у повідомленні.

Викриття учасників схеми. Фото: ДБР

Збитки для бюджету

Загалом державному бюджету було завдано збитків у 38,3 мільйона гривень. Також під час розслідування було проведено понад 200 експертиз, завдяки яким було підтверджено злочинну діяльність цих осіб.

Покарання для фігурантів

Учасникам схеми може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Викриття учасників схеми. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань разом з Нацполіцією викрили потужну організацію наркоторгівців. Фігуранти реалізовували "товар" гуртовим замовникам та у роздріб у більшості областей України.