Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow В Україні судитимуть митників, які допомогли імпортувати вантажівки з мільйонними збитками arrow

В Україні судитимуть митників, які допомогли імпортувати вантажівки з мільйонними збитками

20 жовтня 2023 15:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні судитимуть митників, які допомогли імпортувати вантажівки з мільйонними збитками
Перевірка вантажівки. Ілюстративне фото: ДПСУ на Львівщині
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні судитимуть членів організованої групи, які створили схему "омолодження" вантажівок, аби менше платити за розмитнення до державного бюджету. Зазначається, що такі злочинні дії фігуранти проводили з 2018 по 2020 роки.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

Учасники схеми

У ДБР зауважують, що наразі до суду направлено обвинувальні акти щодо:

  • організатора групи — підприємця,
  • директорів двох товариств,
  • двох митних брокерів,
  • шести митників,
  • посередника.
не платили податки для розмитнення авто
Викриття учасників схеми. Фото: ДБР

Як діяли зловмисники

У відомстві додають, що кожен мав свою роль та виконував її за планом. 

Одні займалися підробкою реєстраційних документів для транспортних засобів. В них вони зазначили неправильний рік випуску, завдяки якому можна було сплачувати меншу суму податків.

не платили податки для розмитнення авто
Викриття учасників схеми. Фото: ДБР

"Митний брокер передавав документи своїм митникам, які проводили митне оформлення цих вантажівок, попри відсутність законних підстав та спрацювання ризиків у автоматизованій системі митного оформлення "Інспектор 2006". Всього за вказаною схемою було проведено "оборудки" відносно 192 імпортованих вантажівок, на кожній з яких ділки "економили" близько 300 тисяч гривень податків", — йдеться у повідомленні.

не платили податки для розмитнення авто
Викриття учасників схеми. Фото: ДБР

Збитки для бюджету

Загалом державному бюджету було завдано збитків у 38,3 мільйона гривень. Також під час розслідування було проведено понад 200 експертиз, завдяки яким було підтверджено злочинну діяльність цих осіб.

Покарання для фігурантів

Учасникам схеми може загрожувати до шести років позбавлення волі. 

не платили податки для розмитнення авто
Викриття учасників схеми. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань разом з Нацполіцією викрили потужну організацію наркоторгівців. Фігуранти реалізовували "товар" гуртовим замовникам та у роздріб у більшості областей України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі