Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Париже мужчина с криком "Аллах Акбар" напал с ножом на туристов arrow

В Париже мужчина с криком "Аллах Акбар" напал с ножом на туристов

3 декабря 2023 09:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Париже мужчина с криком "Аллах Акбар" напал с ножом на туристов
Место нападения мужчины на туристов. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В центре Парижа мужчина с криком "Аллах Акбар" напал на туристов с ножом. В результате этого один человек погиб.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Нападение в центре Парижа

Нападение произошло на Quai de Grenelle, у Эйфелевой башни, незадолго до 21:00 по местному времени в субботу.

26-летний гражданин Франции, за которым наблюдала служба безопасности, был арестован. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.

Официальные лица подтвердили, что убитый был гражданином Германии.

Еще несколько прохожих получили ранения. Нападавшего задержали на месте.

Что известно о нападающем

Фигурантом этого дела является француз Арман Раджапур-Миандоа 1997 года рождения. У него якобы были "серьезные психиатрические проблемы" и ранее уже отсидел четыре года за решеткой за планирование теракта.

Ранее мы сообщали, что в Париже прошел гражданский марш против антисемитизма. На него собралось около 200 тыс. человек, включая известных действующих и бывших чиновников страны.

Напоминаем, что массовое появление граффити со звездой Давида на улицах Парижа, вероятно, может быть причастно к россиянам. Французские СМИ считают это частью дестабилизационной операции РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

Актуальное по теме