В Париже мужчина с криком "Аллах Акбар" напал с ножом на туристов

Место нападения мужчины на туристов. Фото: Reuters

В центре Парижа мужчина с криком "Аллах Акбар" напал на туристов с ножом. В результате этого один человек погиб.

Об этом сообщает BBC.

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Нападение в центре Парижа

Нападение произошло на Quai de Grenelle, у Эйфелевой башни, незадолго до 21:00 по местному времени в субботу.

26-летний гражданин Франции, за которым наблюдала служба безопасности, был арестован. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.

Официальные лица подтвердили, что убитый был гражданином Германии.

Еще несколько прохожих получили ранения. Нападавшего задержали на месте.

Что известно о нападающем

Фигурантом этого дела является француз Арман Раджапур-Миандоа 1997 года рождения. У него якобы были "серьезные психиатрические проблемы" и ранее уже отсидел четыре года за решеткой за планирование теракта.

Ранее мы сообщали, что в Париже прошел гражданский марш против антисемитизма. На него собралось около 200 тыс. человек, включая известных действующих и бывших чиновников страны.

Напоминаем, что массовое появление граффити со звездой Давида на улицах Парижа, вероятно, может быть причастно к россиянам. Французские СМИ считают это частью дестабилизационной операции РФ.