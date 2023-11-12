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У Парижі відбувся марш проти антисемітизму — зібралося майже 200 тис. людей

12 листопада 2023 23:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Парижі відбувся марш проти антисемітизму — зібралося майже 200 тис. людей
Учасники маршу проти антисемітизму у Парижі. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Парижі відбувся громадянський марш проти антисемітизму. На нього зібралися майже 200 тис. людей, включно з відомими чинними та колишніми посадовцями країни.

Про це пише BFM TV.

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Організаторами маршу виступили голови обох палат парламенту країни — Жерар Ларше від Сенату та Яель Брон-Піве від Національних зборів. Їх можна було помітити з великим банером "За Республіку, проти антисемітизму" на чолі колони.

Також там була присутня прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн, експрезиденти Франсуа Олланд та Ніколя Саркозі.

Крім того, до маршу приєдналися експрем'єр-міністри — Жан Кастекс, Едуар Філіпп, Бернар Казньов, Жан-Марк Еро і Мануель Вальс.

Відомо, що чинний президент Емманюель Макрон заявив, що не приєднається до мітингу, але буде там "серцем і духом".

"Я ніколи не був на протестах на будь-яку тему. Моя роль... полягає в тому, щоб приймати рішення, говорити правильні слова, коли це необхідно, і діяти", — пояснив він.

На марш зібралася велика кількість учасників — 182 тис. людей, а вулиці вздовж маршруту акції патрулювали 3 тис. правоохоронців.

Загалом 12 листопада по всій країні було анонсовано проведення понад 70 мітингів, щоб сказати "ні" антисемітизму.

Нагадаємо, що у столиці Польщі Варшаві понад мільйон людей вийшли на вулицю, щоб святкувати День незалежності Польщі. Загалом в місті було організовано 12 заходів.

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