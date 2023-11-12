В Париже состоялся марш против антисемитизма — собралось около 200 тыс. человек
В Париже прошел гражданский марш против антисемитизма. На него собралось около 200 тыс. человек, включая известных действующих и бывших чиновников страны.
Об этом пишет BFM TV.
Марш против антисемитизма в Париже
Организаторами марша выступили главы обеих палат парламента страны — Жерар Ларше от Сената и Яэль Брон-Пиве от Национального собрания. Их можно было заметить с большим баннером "За Республику против антисемитизма" во главе колонны.
Также там присутствовала премьер-министр Франции Элизабет Борн, экспрезиденты Франсуа Олланд и Николя Саркози.
Кроме того, к маршу присоединились экс-премьер-министры — Жан Кастекс, Эдуар Филипп, Бернар Казнев, Жан-Марк Эро и Мануэль Вальс.
Известно, что действующий президент Эмманюэль Макрон заявил, что не присоединится к митингу, но будет там "сердцем и духом".
"Я никогда не был на протестах на любую тему. Моя роль... состоит в том, чтобы принимать решения, говорить правильные слова, когда это необходимо, и действовать", — пояснил он.
На марш собралось большое количество участников — 182 тыс. человек, а улицы вдоль маршрута акции патрулировали 3 тыс. правоохранителей.
Всего 12 ноября по всей стране было анонсировано проведение более 70 митингов, чтобы сказать "нет" антисемитизму.
Напомним, что в столице Польши Варшаве более миллиона человек вышли на улицу, чтобы праздновать День независимости Польши. Всего в городе было организовано 12 мероприятий.
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