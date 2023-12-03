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В Парижі чоловік з криком "Аллах Акбар" напав з ножем на туристів

3 грудня 2023 09:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Парижі чоловік з криком "Аллах Акбар" напав з ножем на туристів
Місце нападу чоловіка на туристів. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У центрі Парижа чоловік із криком "Аллаху Акбар" напав на туристів із ножем. Внаслыдок цього одна людина загинула.

Про це повідомляє BBC.

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Напад у центрі Парижа

Напад стався на Quai de Grenelle, поблизу Ейфелевої вежі, незадовго до 21:00 за місцевим часом у суботу.

26-річний громадянин Франції, за яким наглядала служба безпеки, був заарештований. Антитерористична прокуратура почала розслідування.

Офіційні особи підтвердили, що вбитий був громадянином Німеччини.

Ще декілька перехожих отримали поранення. Нападника затримали на місці. 

Що відомо про нападника

Фігурантом цієї справи є француз Арман Раджапур-Міяндоа 1997 року народження. Він нібито мав "серйозні психіатричні проблеми" та раніше вже відсидів чотири роки за ґратами за планування теракту.

Раніше ми повідомляли, що у Парижі відбувся громадянський марш проти антисемітизму. На нього зібралися майже 200 тис. людей, включно з відомими чинними та колишніми посадовцями країни.

Нагадуємо, що масова поява графіті із зіркою Давида на вулицях Парижа, ймовірно, може бути причетною до росіян. Французькі ЗМІ вважають це частиною дестабілізаційної операції РФ.

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