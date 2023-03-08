Правоохранители проводят обыски в IBOX Bank — что известно

Накануне НБУ лишила этот банк лицензии

Правоохранители проводят обыски в помещениях IBOX Bank. Оперативные действия совершают работники СБУ и БЭБ.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Так, по данным СМИ, правоохранители расследуют возможное участие банка в отмывании денег игрового бизнеса. Поэтому, вероятно, Нацбанк вчера и лишил банк лицензии.

Пока официальных комментариев относительно обысков в помещениях IBOX Bank пока не поступало.

Напомним, накануне, 7 марта, Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" . Все из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.

Также, вчера в Monobank рассказали, как пополнить карты после закрытия терминалов IBOX Bank . Отметим, что терминалы IBOX были популярны среди клиентов Monobank из-за бескомиссионного пополнения карты. Теперь их можно пополнить другими способами.