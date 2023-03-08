Правоохоронці проводять обшуки в IBOX Bank — що відомо

В офісі IBOX Bank проводять обшуки: що відомо
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях IBOX Bank. Оперативні дії здійснюють працівники СБУ та БЕБ.
Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
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Так, за даними ЗМІ, правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу. Через це, ймовірно, Нацбанк вчора й позбавив банк ліцензії.
Наразі офіційних коментарів щодо обшуків у приміщеннях IBOX Bank поки що не надходило.
Нагадаємо, напередодні, 7 березня, Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК". Все через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.
Також, вчора у Monobank розповіли, як поповнити карти після закриття терміналів IBOX Bank. Зазначимо, що термінали IBOX були популярні серед клієнтів Monobank через безкомісійне поповнення карти. Тепер їх поповнити можна іншими способами.