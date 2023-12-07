В Офисе генпрокурора объяснили, что светит блогерам, имеющим связи с РФ

Блогер записывает видео на телефон. Фото: freepik.com

Заместитель начальника департамента Офиса генпрокурора Мария Бурдейна заявила, что украинские блогеры, имеющие связь с Россией, будут отвечать перед законом. Так, они могут получить и пожизненное заключение.

Об этом Мария Бурдейна рассказала в эфире программы "Неотвратимое наказание".

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Ответственность блогеров за связи с РФ

Бурдейна подчеркнула, что блогеры могут получить пожизненное лишение свободы, если будет доказано сотрудничество с Россией с целью "проведения подрыва информационной безопасности". Такие блогеры признаются государственными предателями.

"Если они действовали по собственной инициативе, в таких случаях мера наказания может быть меньше — до 8-10 лет лишения свободы. И это касается не только блогеров, но и украинцев, которые на неширокую аудиторию отрицают вооруженную агрессию в сети Интернет", — отметила заместитель руководителя департамента ОГП.

Скандалы с блогерами на фоне войны

Напомним, что блогерам, снимавшим работу ПВО на свои смартфоны, суд объявил приговоры. Обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, однако есть нюанс.

Также мы писали, что известный блогер Мирослав Олешко в начале вторжения убегал из окруженного Киева, а затем скрывался от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Тернополе. В конце концов, собрав необходимую сумму, он бежал из Украины в самый разгар войны.

Добавим, что блогер-миллионник Татьяна Коряк попала в громкий скандал. Все из-за своих высказываний о полномасштабной войне в Украине и воинах ВСУ.