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В Офісі генпрокурора пояснили, що світить блогерам, які мають зв'язки з РФ

7 грудня 2023 23:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Офісі генпрокурора пояснили, що світить блогерам, які мають зв'язки з РФ
Блогерка записує відео на телефон. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця начальника департаменту Офісу генпрокурора Марія Бурдейна заявила, що українські блогери, які мають зв'язок із Росією, відповідатимуть перед законом. Так, вони можуть отримати й довічне ув'язнення.

Про це Марія Бурдейна розповіла в ефірі програми "Невідворотне покарання".

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Відповідальність блогерів за зв'язки з РФ

Бурдейна наголосила, що блогери можуть отримати довічне позбавлення волі, якщо буде доведена співпраця з Росією з метою "проведення підриву інформаційної безпеки". Такі блогери визнаються державники зрадниками.

"Якщо вони діяли з власної ініціативи, в таких випадках міра покарання може бути меншою — до 8-10 років позбавлення волі. І це стосується не лише блогерів, а й українців, які на нешироку аудиторію заперечують збройну агресію в мережі Інтернет", — зазначила заступниця очільника департаменту ОГП.

Скандали з блогерами на тлі війни

Нагадаємо, що блогерам, які знімали роботу ППО на свої смартфони, суд оголосив вироки. Обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному, однак є нюанс.

Також ми писали, що відомий блогер Мирослав Олешко на початку вторгнення тікав із оточеного Києва, а потім ховався від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Тернополі. Врешті-решт, зібравши необхідну суму, він таки втік з України у самісінький розпал війни.

Додамо, що блогерка-мільйонник Тетяна Коряк вскочила у гучний скандал. Все через свої висловлювання про повномасштабну війну в Україні та воїнів ЗСУ.

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