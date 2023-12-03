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В Киевском следственном изоляторе прокомментировали ситуацию по избиению Дубинского

3 декабря 2023 11:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киевском следственном изоляторе прокомментировали ситуацию по избиению Дубинского
Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Полиция провела проверку по ситуации вокруг избиения народного депутата Александра Дубинского. У этой информации нет подтверждения.

Об этом сообщили в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор".

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Дубинского никто не избивал

"Адвокатами подозреваемого в государственной измене народного депутата Александра Дубинского со ссылкой на него самого была распространена информация об избиении и издевательстве над последним в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор"", — говорится в сообщении.

Так, по сообщению адвокатов Дубинского, избили в камере неизвестные лица.

По этому факту была вызвана бригада скорой помощи, подразделения Национальной полиции. Администрация следственного изолятора, заинтересованная в установлении истины, и с целью всесторонней проверки указанных фактов оказала полное содействие правоохранителям и медикам.

По результатам осмотра врачами скорой помощи установлено удовлетворительное состояние здоровья и отсутствие оснований госпитализации за пределы учреждения предварительного заключения.

"Органами Национальной полиции проведен комплекс мероприятий (включая судебно-медицинское исследование), по результатам которых, информация об избиении подозреваемого А.Дубинского не нашла своего подтверждения", — говорится в сообщении.

Администрацией следственного изолятора также готовится обращение в ДБР и КГКА о действиях адвокатов подозреваемого.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные.

Напомним, что Печерский суд Киева арестовал имущество народного депутата Александра Дубинского, а также имущество его матери и бывшей супруги. Его подозревают в государственной измене.

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