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В Київському слідчому ізоляторі прокоментували ситуацію щодо побиття Дубінського

3 грудня 2023 11:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Київському слідчому ізоляторі прокоментували ситуацію щодо побиття Дубінського
Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Поліція провела перевірку щодо ситуації навколо побиття народного депутата Олександра Дубінського. Ця інформація не має підтвердження.

Про це повідомили у державній установі "Київський слідчий ізолятор".

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Дубінського ніхто не бив

"Адвокатами народного депутата Олександра Дубінського, який підозрюється у державній зраді, з посиланням на нього самого, була поширена інформація про побиття та знущання над останнім в державній установі "Київський слідчий ізолятор"", — говориться у повідомленні.

Так, за повідомленням адвокатів Дубінського побили в камері невідомі особи.

За цим фактом була викликана бригада швидкої медичної допомоги, підрозділи Національної поліції. Адміністрація слідчого ізолятора, будучі зацікавленою у встановленні істини, та з метою всебічної перевірки вказаних фактів надала повне сприяння правоохоронцям та медикам.

За результатами огляду лікарями швидкої допомоги встановлено задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення.

"Органами Національної поліції проведено комплекс заходів (включно із судово-медичним дослідженням), за результати яких, інформація про побиття підозрюваного О.Дубінського не знайшла свого підтвердження", — говориться у повідомленні.

Адміністрацією слідчого ізолятора також готується звернення до ДБР та КДКА щодо дій адвокатів підозрюваного.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу у СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва заарештував майно народного депутата Олександра Дубінського, а також майно його матері та колишньої дружини. Його підозрюють у державній зраді.

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