В Харькове объявили приговор женщине, убившей своего сожителя

Женщина в наручниках. Фото иллюстративное

В Харькове 27-летней женщине, которая убила своего сожителя, проведет за решеткой семь лет. Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Убила своего сожителя

В Харькове прокуроры доказали, что в марте женщина вместе со своим любимым и друзьями находилась дома в квартире по пр. Жуковского в Харькове. Однако вечеринка, во время которой активно распивался алкоголь, набрала обороты.

В результате обвиняемая поссорилась с любимым. На почве конфликта женщина схватила нож и воткнула его мужчине в спину. От полученных травм потерпевший скончался.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Женщина может подать запрос на апелляционное обжалование приговора.

Ранее мы сообщали, что по ходатайству Киевской городской прокуратуры адвоката, который 22 октября сбил военнослужащего во время комендантского часа, заключили под стражу. Ему избрали безальтернативную меру пресечения на два месяца.

Напомним, что 18 октября, российские кафиры ударили по селе Обуховка Днепропетровской области. Они убили женщину, у которой осталось двое детей.