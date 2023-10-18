У загиблої жінки, яку вбили окупанти на Дніпропетровщині, залишилося двоє дітей

Дитина загиблої жінки. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 18 жовтня, російські окупанти вдарили по селі Обухівка Дніпропетровської області. Вони вбили жінку, в якої залишилося двоє дітей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Обстріл Обухівки

За попередньою інформацією, російські загарбники атакували село в Дніпропетровській області ракетою "Іскандер", яку випустили з Криму.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка — мама двох дітей. Поранення отримали четверо осіб. На місці атаки РФ працюють правоохоронці, фахівці гуманітарної місії та спеціалісти ООН.

Родичка загиблої Катерини розповіла, що в неї залишилося двоє дітей. Менша 1,5-річна донька на момент вибуху перебувала вдома. На щастя, вона не постраждала. З нею зараз тато та рідні люди. Старша дитина була в школі.

Що кажуть у Дніпропетровській ОВА

Заступник Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів, що було зафіксовано "прильот" у приватний сектор.

"Ймовірно, це була балістична ракета. Наразі, на жаль, маємо одну загиблу людину — це дівчина 31 рік. Четверо постраждалі, троє з них перебуває у лікарні. Стан середньої тяжкості", — каже Орлов.

За його словами, наразі відомо, що зниклих безвісти немає.

Орлов розповів про наслідки атаки РФ:

"Маємо одну повністю знищену приватну домівку, одна господарська споруда, 21 домівка пошкоджена, 11 господарських споруд, також пошкоджена автівка та водогін високого тиску".

Він наголосив, що жодного військового об'єкта там не було.

Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару по Дніпру. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Також ми писали, що сьогодні, 18 жовтня, об 11:47 росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.